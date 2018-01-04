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財經

大世代新產線良率產能待提升　電視面板供需趨於平衡

記者許家禎／台北報導2018/01/04 18:09
▲2018年迎來多條大世代新產線，TrendForce光電研究WitsView表示，由於新產線良率及產能待提升，整體第一季以前仍維持緩跌格局，因此估2018電視面板供需趨於平衡。圖為示意圖（圖／NOWnews 資料照片）
▲2018年迎來多條大世代新產線，TrendForce光電研究WitsView表示，由於新產線良率及產能待提升，整體第一季以前仍維持緩跌格局，因此估2018電視面板供需趨於平衡。圖為示意圖（圖／NOWnews 資料照片）

2017年液晶面板市場價格已修正20~40%，而2018年迎來多條大世代新產線，有調研機構認為，今（2018）年上半年跌勢雖有收斂態勢，但第一季以前還是會維持緩跌格局，帶動終端產品促銷，因此整體供需狀況也趨於平衡，供過於求的風險將主要落在2019年。

TrendForce光電研究WitsView表示，2018年除了大陸京東方全球第一條10.5代線，還有咸陽彩虹光電8.6代線，以及中電熊貓成都8.6+代線新產線陸續投產。資深研究經理王靖怡指出，此三條新建產線初期僅會小幅投片，也需要時間提升良率及產能，估對2018年面板投入面積貢獻僅占3%，至2019年提高至6-8%。

而已於2017年12月20日投產的京東方合肥10.5代線，預計2018年3月開始量產，第一個產品將鎖定65吋UHD 60Hz電視面板，第二個則是75吋UHD 60Hz電視面板，皆為大尺寸電視面板，這將導致65吋以上大尺寸電視面板戰爭進入白熱化階段。

WitsView預估，2018年京東方此產線計畫生產200萬片以上的65吋面板，但是否能達到目標仍需視良率提升狀況，預計在2018年對整體供給狀況影響較小。然而2019年出貨量預計將提升至300萬到400萬片，將對市場造成實質衝擊。2020年京東方更有望超越韓廠，成為65吋面板出貨冠軍，市占率達37%。相較之下，台廠則因沒有新增產能，65吋市占率2020年將下跌至18%。
 

關鍵字電視面板液晶面板面板面板大世代
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