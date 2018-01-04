大世代新產線良率產能待提升　電視面板供需趨於平衡

2017年液晶面板市場價格已修正20~40%，而2018年迎來多條大世代新產線，有調研機構認為，今（2018）年上半年跌勢雖有收斂態勢，但第一季以前還是會維持緩跌格局，帶動終端產品促銷，因此整體供需狀況也趨於平衡，供過於求的風險將主要落在2019年。

TrendForce光電研究WitsView表示，2018年除了大陸京東方全球第一條10.5代線，還有咸陽彩虹光電8.6代線，以及中電熊貓成都8.6+代線新產線陸續投產。資深研究經理王靖怡指出，此三條新建產線初期僅會小幅投片，也需要時間提升良率及產能，估對2018年面板投入面積貢獻僅占3%，至2019年提高至6-8%。