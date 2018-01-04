國喬受惠SM價格與利差回升 去年純益可望創20年新

國喬 (1312-TW) 受惠主力產品 SM 價格與利差可望回升，加上農曆年前後 SM 有機會啟動庫存回補潮，去年第 3 季單季純益已超越上半年，前 3 季表現優於 2015 年同期，法人估，國喬去年每股純益可望達 2.9 元，純益則可創近 20 年新高。

國喬去年第 3 季獲利已超越上半年表現，且前 3 季表現優於 2015 年同期，第 4 季雖步入淡季，使 SM 利差下滑，但國喬另一主力產品 ABS 利差仍維持高檔，法人估，國喬去年第 4 季 EPS 可達 0.5 元，全年 EPS 估 2.9 元，可望創近 20 年來新高。