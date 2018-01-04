流感病毒非預測類型 公費疫苗仍具保護力

（中央社記者張榮祥台南4日電）流感進入流行期，台南市去年12月最後一週連爆3起流感群聚感染；台南市安南醫院今天表示，當前流行的流感病毒類型和預測不同，公費疫苗「押錯寶了」，但仍有對A型病毒的保護力。
台南市立安南醫院健檢中心主任蔡忠紘今天發布新聞稿指出，疾病管制署統計，去年12月最後一週類流感門急診逾9萬7000人次，流感病毒型別以B型為主；一週內共新增22例流感併發重症確定病例，其中18例未接種本季流感疫苗，新增的2例流感死亡病例，都是感染B型流感。
他表示，B型流感病毒包括維多利亞株與山形株兩種，公費的三價疫苗每年根據世界衛生組織的預測結果，只會涵蓋其中一株；去年10月開打的公費疫苗，涵蓋維多利亞株和兩種A型病毒株，但當前社區流行的卻是山形株，和預測不同，公費疫苗「押錯寶了」。
不過，社區流行的B型流感山形株，雖和公費流感疫苗株未吻合，但仍有A型病毒的保護力，且有3成的交叉保護力，只要施打疫苗，就會減輕重症和死亡風險。
至於自費的四價流感疫苗，涵蓋維多利亞株與山形株兩種，若擔心公費疫苗保護力不夠的人，可再前往醫療院所接種。
蔡忠紘提醒，流感併發肺炎是致死的重要原因，上週新增的2例流感死亡個案，都有慢性病史，且感染B型流感後併發肺炎過世。因此，接種流感疫苗的同時，也可接種肺炎疫苗，就接種在左右手，獲得雙重保護。1070104