安倍新年談話 強化真正必要防衛能力

至於修憲案具體內容，安倍說，將全部交給自民黨來討論，沒有時間表，不論是執政黨還是在野黨，希望能形成廣泛的共識。

安倍晉三今天前往三重縣伊勢神宮新年參拜，並在當地舉行記者會。日本放送協會（NHK）報導，談到修憲，安倍晉三表示，今年會向人民提出一個能對新時代帶來希望的憲法所應有的樣貌，讓大家能對修憲更加深入地討論，身為自民黨總裁，這是他所希望的新的一年。

（中央社記者黃名璽東京4日專電）日本首相安倍晉三今天說，面對二次大戰後最嚴峻的安全保障環境，要致力強化真正必要的防衛能力。而修憲方面，希望大家能更深入地討論，形成廣泛共識。

面對北韓情勢，他說，去年北韓用核試驗及試射彈道飛彈，逐步升高挑釁，若說目前日本所處的安全保障環境是二次大戰後最為嚴峻也不為過。

安倍表示，無論未來會發生什麼事，政府都會堅守保障民眾生命與和平生活的崗位；為了保護民眾，要致力強化真正必要的防衛能力。同時，為了改變北韓政策，也將與國際社會合作，強力開展外交工作，並嚴加注意制裁效果。

另外，對22日即將舉行的通常國會，安倍說，已實施70年的勞動基準法，將進行歷史性改革，希望把長時間工作的時數上限入法，徹底改變長時間工作的習慣，打造出一個誰都可以安心工作的環境，「（這一次）通常國會，就是工作方式改革的國會」。

有關9月即將舉行的自民黨總裁選舉，安倍說，去年在眾議院選舉時提出的「生產性革命」及「育才革命」等政見，得到國民的信任，把政見付諸實行是他最大的責任，會在通常國會全力做出成果，之後的事之後再考慮。1070104