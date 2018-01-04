人多的地方不要去 策略師：反向持股獲利機會更大

過去幾年來，操作美股最簡單的方式，就是買入主動基金減持最多的 10 支股票，放空最被廣泛持有的 10 支股票。但是 2017 年，這個反向操作的法則未能奏效。

據《Zero Hedge》報導，美銀美林策略師 Savita Subramanian 也注意到這個現象，他在一份有關基金部位的報告中提及，雖然這種策略在 2017 年不管用，但過去的幾年裡，如果你以這種方式反向操作，那麼一直以來，應該都獲得不少回報。

買進減持股票過去幾年獲利頗豐（圖表取自 Zero Hedge）

Subramanian 認為，2017 年只能當成一個特例，歷史表明，年初應該特別當心那些過於擁擠的股票。根據他們研究的數據，自 2009 年以來，10 支最被看好的股票，在全年前 15 天平均下跌 57 個基點，在全年前 30 天，平均下挫 117 個基點。