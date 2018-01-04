NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈小志工李騏均傳承榮欣愛　志工情屏科大學子創思亮點　打造創業舞台理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

人多的地方不要去 策略師：反向持股獲利機會更大

鉅亨網2018/01/04 18:03
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

過去幾年來，操作美股最簡單的方式，就是買入主動基金減持最多的 10 支股票，放空最被廣泛持有的 10 支股票。但是 2017 年，這個反向操作的法則未能奏效。

據《Zero Hedge》報導，美銀美林策略師 Savita Subramanian 也注意到這個現象，他在一份有關基金部位的報告中提及，雖然這種策略在 2017 年不管用，但過去的幾年裡，如果你以這種方式反向操作，那麼一直以來，應該都獲得不少回報。

買進減持股票過去幾年獲利頗豐（圖表取自Zero Hedge）
買進減持股票過去幾年獲利頗豐（圖表取自 Zero Hedge）

Subramanian 認為，2017 年只能當成一個特例，歷史表明，年初應該特別當心那些過於擁擠的股票。根據他們研究的數據，自 2009 年以來，10 支最被看好的股票，在全年前 15 天平均下跌 57 個基點，在全年前 30 天，平均下挫 117 個基點

Subramanian 表示，更大的風險在於，在 12 月 31 日之後，基金經理們會「重新平衡」基金的投資組合，為全年做布局。他們在 2017 年年底前，實際上就已經開始。

Subramanian 說，自去年 11 月 27 日以來，已經有一些這樣的交易，結果可以看到，接下來兩周，被忽視的股票比擁擠的股票表現更優，跑贏約 1 個百分點。不過，到 12 月底時，這個差別已經完全被抹去，這意味著在年底之後，「重新平衡」的風險又會持續。

以 2017 年來說，科技股成了擁擠的交易，由證交所文件顯示，大型基金在科技股的增持創下紀錄，成為最熱門的類股。不過另一方面，高盛指出，對於領跑科技股的 FAAMG (Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟與 Google 母公司 Alphabet)，卻沒有增持。

當前增持及減持最多股票（圖表取自Zero Hedge）
當前增持及減持最多股票（圖表取自 Zero Hedge）

而 2017 年的股價走勢，偏偏集中漲 FAAMG，5 支股票貢獻標普 500 近四分之一漲勢，高盛指出，這種布局，正是 2017 年核心共同基金只有 32% 跑贏標普 500 指數的原因。

回過頭來看，如果 2018 年不複製 2017 年的特例，Subramanian 警告，如果市場回調，就必須留心熱門股遭到重擊，「最不受歡迎」的股票將贏過大盤。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
國喬受惠SM價格與利差回升...破解：賣北韓原油的方法

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan