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中央社

新台幣連3升 續創逾4年新高

中央社2018/01/04 17:59
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北4日電）台股收紅、外資匯入，加上韓元等亞幣走強，今天新台幣續朝升值方向挺進，終場以29.590元兌1美元作收，升值1分，匯價連3升並續創逾4年新高。

台北與元太外匯經紀公司總成交量11.325億美元。

外匯交易員表示，台股連6日上漲，創逾1個月新高，外資也持續買超台股，激勵新台幣走強；此外，今天韓元升值，亦推升新台幣匯價，不過進口商在午盤過後也逢低承接美元，壓抑新台幣升幅，終場僅小升1分作收，仍續創逾4年新高價。

新台幣前波高點，出現在2013年11月20日的29.572元。

外匯交易員指出，市場對美元後市依舊保守，導致美元續弱，給予新台幣持續升值的空間；不過由於美國週五將公布非農就業人口數據，若表現不錯，可能對美元產生拉抬效果，因此今天市場偏向觀望，外資買賣互見，導致今天新台幣匯價呈現平盤震盪走勢。

展望新台幣後市，外匯交易員說，目前美元弱勢格局未變，且台股轉多頭、外資也持續匯入，因此新台幣仍持續看升；不過進口商與散戶的美元買盤也不弱，估新台幣應呈緩升格局，不至於出現2日的勁揚走勢。

新台幣兌美元今天開盤價為29.590元，最高29.563元、最低29.620元，尾盤收29.590元，升值1分。1070104

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