新台幣連3升 續創逾4年新高

外匯交易員表示，台股連6日上漲，創逾1個月新高，外資也持續買超台股，激勵新台幣走強；此外，今天韓元升值，亦推升新台幣匯價，不過進口商在午盤過後也逢低承接美元，壓抑新台幣升幅，終場僅小升1分作收，仍續創逾4年新高價。

外匯交易員指出，市場對美元後市依舊保守，導致美元續弱，給予新台幣持續升值的空間；不過由於美國週五將公布非農就業人口數據，若表現不錯，可能對美元產生拉抬效果，因此今天市場偏向觀望，外資買賣互見，導致今天新台幣匯價呈現平盤震盪走勢。

展望新台幣後市，外匯交易員說，目前美元弱勢格局未變，且台股轉多頭、外資也持續匯入，因此新台幣仍持續看升；不過進口商與散戶的美元買盤也不弱，估新台幣應呈緩升格局，不至於出現2日的勁揚走勢。

新台幣兌美元今天開盤價為29.590元，最高29.563元、最低29.620元，尾盤收29.590元，升值1分。1070104