空拍機靠近無反應 原來鴨隻染禽流感

由於鴨隻出現疑似禽流感症狀且大量死亡，縣府農業處還出動空拍機進行全場偵察，發現鴨群活力低，部分鴨隻甚至對逐漸下降、靠近中的空拍機「無感」，經請示動植物防疫檢疫局後，決定採取預防性清場撲殺。

縣府今天發布訊息指出，飼主於去年12月27日主動通報六腳鄉公所獸醫師，表示禽場內鴨隻有異常死亡情形，嘉義縣家畜疾病防治所立即派員至養鴨場，進行移動管制及採樣送驗。

（中央社記者江俊亮嘉義縣4日電）嘉義縣六腳鄉一處養鴨場日前發現鴨隻異常死亡，縣府出動無人空拍機偵察時，部分鴨隻竟無反應，最後證實感染H5N2高病原性禽流感。

縣府指出，一般而言，當空拍機飛過養禽場上方，水禽會以為有天敵靠近而閃躲，但罹病鴨隻在空拍機接近時，卻毫無反應，因此研判鴨隻已感染禽流感，翌日由家畜所進行全場預防性撲殺，總計撲殺1468隻。

家畜所進行預防性撲殺後，去年12月30日接獲農委會家畜衛生試驗所檢驗報告，證實鴨隻感染H5N2高病原性禽流感；也因空拍機作業及獸醫師的專業判斷，將原本需要4天的採樣、送驗到撲殺期程，縮短至2天。

縣府表示，時序進入禽流感好發季節，請各養禽場加強生物安全防護及消毒等防疫措施，避免飼養禽隻接觸野生禽鳥，並做好人車管制，一旦發現飼養禽隻出現異狀，請立即通報家畜疾病防治所。1070104