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破解：賣北韓原油的方法

鉅亨網2018/01/04 18:09
鉅亨網 / NOWnews
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近期美國總統川普抓包中國政府販售原油給受經濟制裁的北韓，《彭博》報導指出，使用的手法為較古老的船對船 (Ship-to-Ship, STS) 運輸方法，可隱藏商品 (原油) 的出產地及目的地。

據了解，STS 的運輸方法原屬合法行為，通常用於大型船隻把原油泵至其他小型船隻，供商人批發販賣。然而，STS 也有被用於模糊商品的出產地的手法之一，而運輸業的商家眾多，也造成了公司行號不一使焦點更加模糊。

上週被查獲的販油事件為總部設立於香港的大宗物品貿易商，與不知名的馬紹爾群島及台灣船運公司，使南韓政府無法取得違法販售原油的實質證據。《彭博》分析師 Rahul Kapoor 提道，在離島 200 海里外的地方進行這種交易很容易使船隻「隱形化」，無法正確的追蹤廠商

雖然各船隻都擁有定位系統，但在「交貨」期間，雙方關閉定位系統也是稀鬆平常的事。被指控運輸 600 噸原油至北韓的「Lighthouse Winmore」貨船也因此「蒸發」了 10 天左右。

Lighthouse Winmore 失蹤了 10 天 / 圖：彭博
Lighthouse Winmore 失蹤了 10 天 / 圖：彭博

報導指出，未來 STS 運輸還是會繼續存在，畢竟大型船隻海運的價格較小型船隻便宜。大型船隻會到達目的地後再「分裝」來降低整體物流成本。

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關鍵字北韓方法運輸船隻sts原油中國headline
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