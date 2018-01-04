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中央社

電池正極材料化工原料 硫酸鎳漸代硫酸鈷

中央社2018/01/04 18:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北4日電）電池正極材料上游化工原料廠美琪瑪、康普現階段都鎖定硫酸鎳做主要產品，硫酸鈷的比重明顯降低。研調機構預期2018年鈷含量較低的三元電池將成為主流。

集邦科技旗下綠能研究EnergyTrend預估，2018年鈷含量較低的三元電池將成為主流，鈷金屬供給吃緊狀況有望改善。

EnergyTrend發布新聞稿指出，新能源車快速發展，推升動力電池需求，2017年鈷金屬價格高漲114%，為擺脫成本上漲的壓力，減少鈷金屬用量成為電池材料商的當務之急。

EnergyTrend資深研究經理呂理舜指出，鈷金屬的價格屢創新高，從2017年初每公斤35美元，逐步上漲至每公斤75美元，主要原因是市場對電動車需求的期待過高。而鈷價持續高漲，導致電池產業的合約談判中，已出現許多不履行合約價格的情況。

呂理舜說，為了解決成本上漲的問題，同時往高能量密度(>200Wh/kg)產品推進，電池芯廠積極導入鎳錳鈷（NMC）與鎳鈷鋁（NCA）等正極材料，增加鎳金屬的使用量，相對鈷金屬的比重也會逐漸降低。

EnergyTrend研究顯示，目前日韓電池廠的主要產品中，鎳、錳、鈷的配比大多為6比2比2，預估2018年的配比主流將轉為8比1比1，而中國電池廠也會逐漸將材料配比從5比3比2提升至6比2比2。1070104

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