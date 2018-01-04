為每天陪孩子 口腔癌友忍受復發苦

（中央社記者陳偉婷台北4日電）54歲劉大哥罹口腔癌，近期5度復發，因化療痛苦，一度想放棄，支撐他活著的動力是對孩子的愛，每天堅持載孩子放學，儘管說話不方便，仍搖筆桿陪孩子談心。

54歲劉大哥以鐵工為生，一家6口住在宜蘭一處不到20坪的低矮平房。劉大哥7年前確診口腔癌，因反覆手術、治療，他切除1/2舌頭及及一部分上顎，只要開口說話就很疼痛且發音不準，另因為氣切，只能用「筆談」和人溝通。因傷口遲遲未癒，進食也很困難，得靠鼻胃管餵食。

顏損弱勢家庭常因經濟支柱罹病，經濟重擔轉到其他家人身上，另還要負擔昂貴的營養費、治療費，也讓口友家庭陷入困境。