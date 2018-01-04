中華職棒／鄭承浩發聲明澄清：只是個人單方面輕浮的發言

Lamigo桃猿球星鄭承浩昨(3)日遭爆料，多次外遇，甚至在老婆懷孕時都繼續偷吃，也讓連前中職球員林憲章都看不下去、公開開罵。不過鄭承浩本人再今日發表聲明，表示對葉姓女子的言論只是人輕浮的舉動，其餘的則是媒體加油添醋，對家人和球團感到非常抱歉。
根據《鏡周刊》報導，鄭承浩和老婆在2013年底結婚，並育有2名小孩。但婚後這4年來多次偷吃，對象包括隊上的女性工作人員以及葉姓小三，甚至和外遇對象的調情對話也曝光，內容相當曖昧。
對此，鄭承浩表示，「我與葉姓女子的關係並非如媒體所述，媒體登載與葉姓女子的「對話截圖」只是我個人單方面輕浮、不尊重對方的發言，其餘衍生內容乃媒體加油添醋並非事實，我也已經與葉姓女子停止聯繫。」
以下為鄭承浩所發之聲明：
我鄭承浩在此聲明關於昨日媒體刊載我個人事件的報導，因為我個人 不恰當的行為而波及球團形象，首先我要先向球團以及支持我的球迷道歉。
我與葉姓女子的關係並非如媒體所述，媒體登載與葉姓女子的「對話截圖」只是我個人單方面輕浮、不尊重對方的發言，其餘衍生內容乃媒體加油添醋並非事實，我也已經與葉姓女子停止聯繫。由於我輕佻、隨便 的言行已經傷害到我最摯愛的家人，我必須對我的妻子以及孩子說聲對不起。同時若此事造成外界對於葉姓女子的誤解，我也在此向葉姓女子鄭重道歉。
謝謝家人的原諒，未來我必將謹言慎行，全心投人場上工作，犯過的錯 誤絕不再發生，努力做好職業球員跟丈夫、父親的角色。 再一次向大家致歉，對不起！
▲鄭承浩聲明。（圖／鄭承浩提供）