中華職棒／鄭承浩發聲明澄清：只是個人單方面輕浮的發言

Lamigo桃猿球星鄭承浩昨(3)日遭爆料，多次外遇，甚至在老婆懷孕時都繼續偷吃，也讓連前中職球員林憲章都看不下去、公開開罵。不過鄭承浩本人再今日發表聲明，表示對葉姓女子的言論只是人輕浮的舉動，其餘的則是媒體加油添醋，對家人和球團感到非常抱歉。

根據《鏡周刊》報導，鄭承浩和老婆在2013年底結婚，並育有2名小孩。但婚後這4年來多次偷吃，對象包括隊上的女性工作人員以及葉姓小三，甚至和外遇對象的調情對話也曝光，內容相當曖昧。

對此，鄭承浩表示，「我與葉姓女子的關係並非如媒體所述，媒體登載與葉姓女子的「對話截圖」只是我個人單方面輕浮、不尊重對方的發言，其餘衍生內容乃媒體加油添醋並非事實，我也已經與葉姓女子停止聯繫。」