業界指出 亞馬遜可能不會買Target的理由

另一方面，雖然亞馬遜喜歡併購其他公司，但併購巨型公司不是常見的，若要併購 Target，將會是公司歷史上最大宗的一筆交易，並且需要很多現金。

過去一年，Target(TGT-US) 的股價大幅下跌，顯示公司必須面臨轉型的挑戰，在所有零售業者中，它缺乏明顯的核心能力，但將公司販賣給亞馬遜 (AMZN-US)，也不一定能為公司帶來未來。

創投公司 Loup Ventures 的 Gene Munster 預測，電商龍頭亞馬遜將在 2018 年收購 Target，但業界人士並不這麼認為，基於 Target 的事業體跟亞馬遜所欠缺的板塊並不同、店面太多太廣、以及整合困難問題。

而若亞馬遜進行大宗併購，那目標物一定會是他們事業版塊中所缺乏的，舉例來說，亞馬遜併購 Whole Foods，因為他們對經營生鮮食品感到困難。相同地，亞馬遜透過 Endless.com 販售鞋類服飾不成功，公司選擇以 8.47 億美元買下 Zappos。

所以亞馬遜是否會併購 Target，必須先思考以下問題：1)Target 所能提供的能力中，有哪些是亞馬遜目前沒辦法達成的? 2) 就算 Target 能提供亞馬遜所欠缺的，亞馬遜真的有必要花 360 億美元買它嗎?

Target 的業務過於混雜

Target 的 700 億美元銷售額，分散在不同類型的商品，在 2016 年，家庭必需品佔 22％的銷售額，食物、服飾、家具、與電子產品則各佔 22％、20%、19% 與 17% 的銷售額。

當中許多類別，亞馬遜早已是佼佼者，如家庭用品、電子類與運動類，僅管在家具類，Target 可能會有所幫助，但整體來說，併購 Target 可能沒辦法幫助亞馬遜的銷售額太多。

服飾類別，可能是目前唯一 Target 超越 Amazon 的項目，特別是在自有品牌，其中品品牌 Cat&Jack 在推出一年後，就突破了 20 億美元大關，Target 計畫再推出至少 12 個品牌。儘管 Target 在自有品牌方面取得了成功，但亞馬遜不一定能複製相同模式。

Target 擁有過多店面與房地產

Target 有 1834 家門市，公司擁有房地產，並不是用租借方式，若亞馬遜想併購 Target 代表著，賺錢與不賺錢的店面，必須概括承受，會被迫需要想辦法經營那些店面。

如同其他電子商務公司，亞馬遜對實體店面越來越重視，這些店面有助於降低退貨送貨等營銷成本，但亞馬遜目前與實體店面的合作併購案，目標很清楚明確，例如全食幫助生鮮食品，而與 Kohl’s 的合作協議，則允許亞馬遜的消費者透過 Kohl’s 退貨。

整合將是一個挑戰

亞馬遜過去當然曾與大型零售商合作，如與 Kohl’s 合作，但這跟買下一家大型零售商很不同，有很多營業模式待整合，其中 Target 與亞馬遜最不同的點，在於庫存管理與退貨方式。