中國零售旺季 鮮活果汁-KY去年12月營收彈升逾2

鮮活果汁 - KY 2017 年第 4 季合併營收 5.09 億元，也是去年營收最低的一季，與最旺的第 3 季相比較，季減 48.23%，但仍較前年同期成長 7.55%。

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公布去年 12 月合併營收 1.85 億元，月增 22.1%，年減 9.54%；累計 2017 年全年合併營收 29.14 億元，較 2016 年成長 8.79%。鮮活果汁 - KY 第 4 季是營運淡季，不過 12 月營收仍較上月回升逾 2 成，主要原因是年底中國零售市場旺季，消費人潮帶動手搖飲品銷售成長。

鮮活果汁 - KY 主管表示，去年 12 月合併營收較上月增加，主要原因為年底是中國零售市場旺季，消費人潮帶動手搖飲品的需求；但是去年 12 月營收出現年減 9.54%，則是因為 2018 年春節落在 2 月，下游客戶端春節前備貨期遞延所造成。

鮮活果汁 - KY 主管指出，該公司廣東廠與天津廠的營運貢獻度提高，也是帶動 2017 年全年合併營收較 2016 年同期成長達 8.79% 的主要原因，兩廠啟用後，持續推升公司在華南地區與華北地區的滲透率，目前在兩地滲透率都達接近 3 成水準，不過，相較於公司目前在華東地區已有超過 6 成滲透率表現來看，仍有相當大的成長空間，公司預期 2019 年廣東廠與天津廠新產能相繼投入營運後，可望進一步提高在當地滲透率。

鮮活果汁 - KY 昆山廠於 2018 年底也將有新擴建產能陸續啟用，同時將建置完成自動倉儲設備，豆粉新產能將會投入生產植物蛋白飲，如豆漿、核桃奶、杏仁露等冬季飲品的原料，自動倉儲設備則期能進一步提高自動化程度及提升作業效率，鮮活預期，冬季飲品新品與自動倉儲設備的效益於 2018 年底都將陸續顯現。

鮮活果汁 - KY 去年前 3 季財報亮眼，稅後純益 2.59 億元，每股純益高達 9.26 元，已超越 2016 年全年 2.27 億元獲利水準，法人預估，鮮活在今年天津廠及廣東廠新產能陸續加入之下，業績成長幅度將挑戰 2 成。