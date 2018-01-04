日股開年首日大漲3.26% 收在26年新高

（中央社東京4日綜合外電報導）由於投資人追趕美股近日反彈走勢，東京基準的日經指數開年交易首日大漲逾3%，收盤站上26年來新高。

日經225指數跳升741.39點或3.26%，收23506.33點，為1992年1月以來最高收盤價。東證一部指數勁揚46.26點或2.55%，收1863.82點

法新社報導，東京股市跨年休市期間，美股再攀歷史新高。由於原油價格收盤衝上2014年12月以來最高水準，帶動石油相關類股反彈，美股3大指數昨天收盤全都再創新高。

大和證券公司（Daiwa Securities）高級技術分析師佐藤光（Hikaru Sato）表示：「東京股市在亮麗的美股帶動下，開年大漲。」