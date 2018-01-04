NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈屏科大學子創思亮點　打造創業舞台華航空姐運毒？驗無指紋不起訴理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

日股開年首日大漲3.26% 收在26年新高

中央社2018/01/04 18:12
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社東京4日綜合外電報導）由於投資人追趕美股近日反彈走勢，東京基準的日經指數開年交易首日大漲逾3%，收盤站上26年來新高。

日經225指數跳升741.39點或3.26%，收23506.33點，為1992年1月以來最高收盤價。東證一部指數勁揚46.26點或2.55%，收1863.82點

法新社報導，東京股市跨年休市期間，美股再攀歷史新高。由於原油價格收盤衝上2014年12月以來最高水準，帶動石油相關類股反彈，美股3大指數昨天收盤全都再創新高。

大和證券公司（Daiwa Securities）高級技術分析師佐藤光（Hikaru Sato）表示：「東京股市在亮麗的美股帶動下，開年大漲。」

日股已持續走揚一段時間，2017年總結上漲19.1%，收在接近25年來新高。

東京匯市今天午後盤勢，美元匯價由昨天紐約匯市的112.52日圓略升至112.54日圓。

個股方面，有報導指出，任天堂公司（NintendoCo.）可能在中國推出精靈寶可夢GO（Pokemon Go）電玩遊戲，該股今天收盤應聲大漲4.90%。

豐田汽車公司（Toyota Motor Corp.）和連鎖休閒服飾店優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷公司（FastRetailing Co.）的股價，今天收盤也分別大漲2.77%和3.40%。

電子產品大廠索尼（Sony）和Panasonic今天股價收盤分別跳升3.85%和2.51%。（譯者：中央社張正芊）1070104

電池正極材料化工原料 硫酸...漁船出海撒網捕魚 竟撈到...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan