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TPK 12月營收114.32億 續創2年多新高

鉅亨網2018/01/04 18:18
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TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (4) 日公布 12 月合併營收 114.32 億元，連續 5 個月站穩百億元之上，月增 0.6%，年增 30.9%，續創 2015 年 11 月以來單月新高；合計第 4 季合併營收 328.73 億元，季增 7.7%，年增 33%；累計去年合併營收 1072.08 億元，年增 20.17%。

今年蘋果新機上市時間較晚，舖貨效應延續到第 4 季，法人預估出貨高峰落在 10 月、11 月，近期有關蘋果手機銷售可能不如預期的傳聞相當多，且傳出供應鏈減單的傳言，法人原估宸鴻 12 月營收可能下滑，但今日公布的 12 月合併營收自結數續創 2 年多高點，宸鴻表示，主要是受惠平板電腦銷售成長。

法人指出，宸鴻 12 月營收維持百億元以上，第 4 季營收略優市場預估的 300 億元，若農曆年前拉貨需求持續提升，今年第 1 季表現可望淡季不淡。

宸鴻去年第 3 季稅後純益 8.7 億元，每股純益 2.37 元，連 5 季獲利，累計前 3 季每股純益 5.18 元，法人預估第 4 季營益率約 3%，全年每股純益約 7-8 元。

TPK-KY 日 K 線圖
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