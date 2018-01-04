因應美國稅改 陳美伶：吸引投資台灣

（中央社記者陳政偉台北4日電）因應美國稅改，國發會主委陳美伶表示，對國內大企業在全球布局恐有影響，但國內主要為中小企業，目前影響有限，政府也提出因應策略，更重要是持續壯大、投資台灣，吸引投資。

行政院長賴清德今天在行政院會聽取國發會「美國稅改對我國影響及因應策略」報告，國家發展委員會主委陳美伶會後接受媒體訪問表示，美國稅改在內部仍有爭議，但美國作為世界貿易強國，稅改的重大措施還是會引起全球各國的關注。且美國是台灣重要的貿易夥伴之一，不能忽略當地制度改變，台灣要做預先準備。

陳美伶說，因應美國稅改的過程當中，其實各部會都已提前對於稅改內容作分析，今天提出「美國稅改對我國影響及因應策略」，是由財政部、經濟部、金管會、中央銀行、主計總處、行政院經貿談判辦公室提出，由國發會綜合整理，之前更召開兩次會議交換意見並討論。