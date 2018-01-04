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中央社

教育部聲請解職國語日報董事 北院駁回

中央社2018/01/04 18:24
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北4日電）教育部去年10月向北院聲請解除國語日報社全體董事職務，並請求指派臨時董事協助國語日報回復健全運作。北院審理後認定國語日報非政府捐助成立的教育法人，今天裁定駁回聲請。

台北地方法院新聞參考資料指出，教育部主張，國語日報屬於政府捐助的財團法人，應遵守教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點等規定；經調查，國語日報的捐助章程中，關於選任董事的方式與監督要點規定相悖，也沒有按規定每年將預算書及決算書送交立法院審議。

此外，國語日報全體董事有按月領取車馬費情形，違反監督要點所訂董事及監察人均為無給職規定，教育部因此向北院聲請解除國語日報社全體董事（16名）職務、聲請選任臨時董事。

北院法官根據相關國語日報股東名冊、捐助名冊、捐助章程、董事成立大會照片等資料，認定國語日報社是由國語日報公司個人全體股東捐助成立，非由政府捐助成立，因此有關監督要點、每年要送預算書及決算書給立院審議等規定，對國語日報社無援用餘地。

綜合上述，國語日報社的行為與民法第33條第2項規定情形不符，教育部聲請解除國語日報董事職務尚無可取，因此也沒有另選任臨時董事的必要；本案可抗告。1070104

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