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〈華豐董事風波〉高層人事大搬風 董座請辭、總經理與

鉅亨網2018/01/04 18:33
鉅亨網 / NOWnews
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在經歷前陣子高層爭訟風波後，華豐橡膠 (2109-TW) 今 (4) 日宣布，董事長蘇明芬因個人因素請辭，董事會推選由大台中數位有線電視公司總經理廖陳宣有當選新任董事長，總經理黃勇義與副總經理郭枝芬遭解任，由曾擔任華豐董事長的現任董事賴明善接任，今日起生效。

華豐日前公告指出，蘇明芬遭郭枝芬提出本票裁定與聲請本票強制執行，市場人士表示，事件起源為蘇明芬向郭枝芬借錢，但未能歸還，郭枝芬因而告上法院，使雙方的財務糾紛進入法院訴訟階段，而臺灣銀行為免受波及，決定凍結聯合授信案額度，直到事件釐清為止。

此事件原為蘇明芬與郭枝芬的私人債務爭訟，卻影響公司的正常運作，市場人士表示，蘇明芬身陷官司風波，在上次董事會上遭到施壓、要求其辭職，並表明將在下次召開董事會時解任黃勇義與郭枝芬。

蘇明芬因個人因素請辭後，華豐今日召開董事會，推選廖陳宣有接任董事長，並將黃勇義與郭枝芬解任，決議由熟悉華豐業務運作的賴明善擔任總經理，上演高層人事大搬風。

華豐今年 8 月與臺灣銀行簽署 16.5 億元聯貸案，其中 6.5 億元將投入擴充營運規模，作為投資彰化花壇廠的資金，規劃增建輕卡車胎與運動休旅車胎產線，主力輪胎尺寸為 18 至 22 吋，原定今年開始試產，待正式量產後，該廠輪胎年產值可望達 12 億元。

不過，隨著臺銀決定暫停動用華豐聯合授信案額度後，華豐原預計今年試產的花壇廠擴產計畫恐生變，蘇明芬下台一事，可望因此紓解臺銀疑慮，解除凍結的聯貸案資金。

華豐日 K 線圖

 

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關鍵字蘇明芬董事會總經理黃勇義解任華豐橡膠輪胎董事長聯貸案廖陳宣有臺灣銀行headline
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