〈華豐董事風波〉高層人事大搬風 董座請辭、總經理與

在經歷前陣子高層爭訟風波後，華豐橡膠 (2109-TW) 今 (4) 日宣布，董事長蘇明芬因個人因素請辭，董事會推選由大台中數位有線電視公司總經理廖陳宣有當選新任董事長，總經理黃勇義與副總經理郭枝芬遭解任，由曾擔任華豐董事長的現任董事賴明善接任，今日起生效。

華豐日前公告指出，蘇明芬遭郭枝芬提出本票裁定與聲請本票強制執行，市場人士表示，事件起源為蘇明芬向郭枝芬借錢，但未能歸還，郭枝芬因而告上法院，使雙方的財務糾紛進入法院訴訟階段，而臺灣銀行為免受波及，決定凍結聯合授信案額度，直到事件釐清為止。