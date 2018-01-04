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長榮航連5度獲選亞太前五大最安全航空公司

鉅亨網2018/01/04 18:32
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國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 公布最新飛航安全評比結果，長榮航 (2618-TW) 連續 5 年獲列為全球最安全航空公司之一，在東亞地區與全日空、國泰航空、日本航空和新加坡航空齊名。

除了東亞 5 大航空業者，其他入選的航空公司還包括澳洲航空、阿聯酋航空、阿提哈德航空、德國漢莎航空和紐西蘭航空等國際知名航空公司。

長榮航指出，飛航安全是公司的核心價值，未來仍將繼續秉持「追求安全、絕不妥協」的理念繼續維持優良的飛安紀錄。

根據最新資料，目前長榮航機隊數為 78 架，去年起推動機隊持續優化，主力機型是波音 B777-300ER 34 架以及 A321-200 24 架，今 (2018) 年之後預計再引 28 架新機，包括有 4 架 B777F 貨機、787-9 4 架，以及 787-10 20 架。

據了解，長榮航新機將用於航次增班，包括美國線和兩岸航線，客運業績成長動能無虞。

AirlineRatings.com 自 2013 年起，進行「全球最安全航空公司」評比，該評選範圍包括全球 409 家航空公司，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，以及航空公司的飛安紀錄等標準進行初審，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，進行第二重嚴格評比，遴選出全球最安全航空公司。

長榮航股價日 K 線圖。
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