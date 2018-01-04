長榮航連5度獲選亞太前五大最安全航空公司

國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 公布最新飛航安全評比結果，長榮航 (2618-TW) 連續 5 年獲列為全球最安全航空公司之一，在東亞地區與全日空、國泰航空、日本航空和新加坡航空齊名。

除了東亞 5 大航空業者，其他入選的航空公司還包括澳洲航空、阿聯酋航空、阿提哈德航空、德國漢莎航空和紐西蘭航空等國際知名航空公司。

長榮航指出，飛航安全是公司的核心價值，未來仍將繼續秉持「追求安全、絕不妥協」的理念繼續維持優良的飛安紀錄。

根據最新資料，目前長榮航機隊數為 78 架，去年起推動機隊持續優化，主力機型是波音 B777-300ER 34 架以及 A321-200 24 架，今 (2018) 年之後預計再引 28 架新機，包括有 4 架 B777F 貨機、787-9 4 架，以及 787-10 20 架。