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擺脫抄襲標籤 中國創新崛起的四大關鍵

鉅亨網2018/01/04 18:30
鉅亨網 / NOWnews
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中國近年來積極擺脫抄襲標籤，推動創新產業，根據全球 5 大智慧財產權辦公室資料顯示，近三年來，中國專利申請數量已是美國的 2.4 倍。分析師表示，推動中國創新主要有四大關鍵，包括政府政策扶持、靈活的市場生態、工程師紅利助攻以及大量的創新資金。

瑞銀中國證券研究主管侯延琨表示，中國創新快速崛起的因素，第一是政策扶持，包括對高科技企業的優惠稅收政策和成立國家經濟技術開發區等，激勵企業投入創新產業，目前中國的研發支出高居世界第二，過去十年，中國的研發支出以 18% 的年化複合增速快速增長。

第二則是靈活的市場生態。侯延琨說，中國的消費者和執法機關，對於國產品牌還是有著相當大的容忍度，在國內龐大市場的刺激下，企業往往先將尚未完善的產品推向市場，再透過消費者回饋對產品進行升級，市場即是試驗場，在靈活的市場生態裡，創新發展速度快。

第三是工程師紅利。最新統計 2016 年中國大學畢業生高達 680 萬名，較美國畢業生高出 4 倍，另有 55 萬研究生、43 萬留學生學成歸國，過去 5 年，中國平均只提供 20 萬個研發崗位的就業機會。侯延琨認為，中國充裕且便宜的理工科研發人才，將使中國的研發成本，持續保持低於外國的水準。

第四則是充裕的儲蓄，提供大量的創新資金。侯延琨表示，中國儲蓄率高於其他國家，近年越來越多的資金，從房地產與股市流向創投領域。根據資料顯示，中國的創業企業中，有 75% 是自有資金，龐大的創新資金，亦是支撐創新產業崛起的關鍵。
 
整體而言，中國經濟發展策略，已從「中國製造」轉型為「中國創新」，其中創新力道聚焦於 IT 和新興產業，包括從世界最大無現金交易總量，到世界最大資料計算速度，而中國創新的積極投入，支撐產業的崛起，未來中國創新力發展，全球市場都在關注。

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關鍵字中國創新政策工程師headline
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