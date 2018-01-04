外資狂砍鴻海及台灣50反1 台積電成攻堅主力 三大

台股今 (4) 日由台積電帶動，加上被動與網通等題材股推升指數，一度衝高到 10853 點，雖然漲幅一度在中場收斂，但尾盤再由台積電拉高收尾，終場上漲 47.06 點，以 10848.63 點作收。三大法人則是僅投信賣超，外資續買超 54.49 億元，投信賣超 1.02 億元，自營商買超 18.37 億元，合計買超 71.85 億元。

期貨部分，三大法人也是投信單獨偏空，外資加碼多單 988 口，淨部位多單來到 51919 口；投信加碼空單 1 口，淨部位空單來到 33599 口；自營商回補空單 515 口，淨部位空單降到 1312 口，合計三大法人加碼多單 1502 口，淨部位多單為 17008 口。