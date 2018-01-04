巴勒斯坦少女攻擊以士兵紀錄片 星禁映

這部紀錄片原訂今天在「新加坡巴勒斯坦電影節」（Singapore Palestinian Film Festival）上播映。這個播映巴勒斯坦製片和藝術家作品的影展自2016起舉辦。

法新社報導，新加坡媒體監管機構表示，這部名為「抗爭之光」（Radiance of Resistance）的影片「敘事偏頗」，可能在新加坡種族多元的居民間製造隔閡。

（中央社新加坡4日綜合外電報導）一部描述巴勒斯坦少女因攻擊以色列維安部隊遭起訴的紀錄片，今天遭新加坡禁止在影展中放映。當局指這部「煽動性」影片可能激起仇恨。

這部遭禁作品檢視兩名少女的生活，將她們視為巴勒斯坦人反抗以色列軍事占領的新面孔。

巴勒斯坦人將其中一名少女、16歲的塔米米（AhedTamimi）譽為英雄，認為她勇敢挺身對抗以色列的占領。但以色列指控她的家人在安排好的挑釁中，把塔米米當成棋子。

影展網站顯示，另外4部電影仍將上映。

新加坡560萬居民大部分是華人，但也居住大量穆斯林馬來人和印度人等少數族裔，還有許多外籍人士。新加坡法律嚴格禁止任何挑起種族不和諧的事物。

不同於部分以穆斯林為主鄰國與以色列並無外交關係，新加坡和以色列關係友好。（譯者：中央社陳妍君）1070104