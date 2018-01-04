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雙11加持 台灣11月刷卡金額單月次高 「卡王」刷

鉅亨網2018/01/04 18:48
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台灣人好會刷！金管會今 (4) 日表示，去年 11 月在「雙 11」等購物節加持下，單月信用卡刷出 2337 億元，僅次於去年 6 月刷的 2951 億元，創下去年單月次高；其中，「卡王」COSTCO 好市多聯名卡更因為黑色購物節，單一卡在去年 11 月就大舉刷出 404.73 億元，成為名符其實的「卡王」。

金管會表示，去年 11 月刷卡金額再次突破 2000 億元、達 2337 億，去年已有 9 個月刷卡金額突破 2000 億元，包括 1 月、3 月、5 月、6 月、7 月、8 月、9 月、10 月和 11 月，顯示國人刷卡消費力道強勁。

銀行局副局長莊琇媛表示，去年 11 月刷卡金額單月大增 179 億元，主要是適逢「雙 11」購物節和百貨周年慶，而且市場上發卡數最高的「卡王」COSTCO 好市多聯名卡因為 11 月 24 日的黑色購物節，單一卡在去年 11 月就大舉刷出 404.73 億元，占單月總刷卡金額超過 17%，貢獻很大。

此外，去年 11 月單月「新增」發卡數最多的是中國信託商銀，11 月發卡達 8 萬 8697 張，可能因為 LINE Pay 卡今年現金回饋從 3% 降到 2%，為了搶搭高額回饋的「末班車」，因此在去年底掀起申辦潮。

金管會統計，累計去年前 11 月刷卡簽帳金額已達 2.39 兆元、成長 8.43%，估計去年全年刷卡金額可望攀高 2.5 兆元、超越 2016 年全年的 2.42 兆元，再創歷史新高。

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