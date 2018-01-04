浪子回頭顏維勳 4萬碗愛心麵助弱勢

林先生56歲，曾是川菜館師傅與保全人員，但因中風身體半邊無法行動，被迫失業淪落街頭為寒士。經轉介目前暫時安置在人安基金會萬華平安站，協助簡單的環境整潔。吃完顏林蔭準備的什錦麵，林先生說，真的很有媽媽的味道。

板橋區行善麵店老闆娘顏林蔭與兒子顏維勳，今天在自家招待人安社會福利慈善事業基金會萬華平安站的寒士林先生，一碗充滿媽媽味道的什錦麵，有肉、蔬菜與海鮮。

（中央社記者黃旭昇新北4日電）曾誤入歧途的新北板橋區市民顏維勳痛改前非，以「愛心待用麵」幫沒錢吃飯的弱勢，母親顏林蔭全力支持在家經營「行善麵店」，持續5年，回頭的浪子今天招待寒士想念媽媽的味道。

麵店老闆娘顏林蔭同時將平安符掛在林先生身上，祝福他遠離病痛。顏林蔭受訪表示，她獲悉林先生長久沒有與家人團圓，想念家常菜，所以煮有媽媽味道的什錦麵分享。

她說，每天店裡都會有弱勢民眾來吃免費的待用麵，能幫他們吃飽，看到每一碗麵都能被吃光，就是最開心快樂的事。

顏維勳接受中央社記者訪問表示，從國中時開始叛逆，年輕時加入黑幫，曾經殺過人，多次入獄服刑。出獄後，家人與社會並沒有放棄他，媽媽甚至幫忙安排更生的路，還一度開店做生意。他覺悟後認為，應該開始展開公益，回饋社會。

今年39歲，手臂上仍有刺青的顏維勳決定痛改前非，他說，「老天給我機會」，這也可以說是贖罪的心情，如今所做的一切希望可以把過去罪孽贖回來。

由於媽媽開麵店，顏維勳開始與媽媽商量，提出「待用麵」的計畫，希望幫助沒錢吃飯的弱勢。他今天受訪時說，媽媽因認同理念，於是掛上「行善麵店」的小招牌，免費招待弱勢至今已經5年，估計已經分享4萬碗愛心麵。

顏維勳說，行善已經做出興趣，平均每天有15人到麵店享用待用麵，什錦麵最受歡迎。剛開始時，一度因為捐助待用麵的金錢不多，讓麵店虧損。現在有髮廊老闆、網友等許多愛心人士主動固定認捐。

除愛心麵，顏維勳也在環島行善，他說，社會有需要，「行善麵店」會一直做下去。

顏林蔭與顏維勛今天也應邀擔任人安基金會愛心大使，為即將到來的「寒士吃飽30」活動號召各界支持，希望社會大眾一同關懷寒士。顏林蔭表示，人安基金會長期幫助很多窮苦人，希望尾牙活動能順利圓滿。1070104