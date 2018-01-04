提供安心非營利幼托 神圳國中興建教室

林佳龍指出，「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」今年將進行規劃設計，一樓規劃設置非營利幼兒園教室及專科教室，二、三樓規劃綜合體育館，預計109年底完工，110年幼兒園開始招生。

林佳龍表示，「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」新建工程總經費新台幣1億元，市府自籌7000萬元，他感謝洪慈庸協助向中央申請補助經費3000萬元。

洪慈庸表示，「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」完工後，預計將照顧120位小朋友，提供家長安心的幼托環境，還能解決神圳國中室內活動空間缺乏、專科教室不足等問題，將來學生活動遇到下雨，不再受影響。

洪慈庸指出，經過她持續努力與爭取，大雅區與潭子區去年起已陸續成立各3個班級的非營利幼兒園，希望未來神岡區非營利幼兒園的營運，能滿足孩童就學需求，讓父母減輕壓力，享有平價且優質的選擇。1070104