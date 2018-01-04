〈英特爾處理器漏洞〉台廠已進行軟體更新 銷售出貨動

英特爾 (INTC-US) 爆發 CPU 有安全性漏洞問題，台灣 PC 相關業者指出，該事件已在去年 11 月發生，英特爾也在很短的時間內提供修補軟體提供廠商更新，修補動作比以往快上許多，對產品銷售不致造成影響。

台 PC 業者指出，晶片爆發安全漏洞問題，約已在去年 11 月發生，英特爾並在第一時間就提供更新韌體，由開發商自行選取適合的韌體調整，立刻修補安全性漏洞，包含 PC 與工業電腦廠都表示，更新相關修補軟體後，客戶端對此也沒有太多疑問，因此並不影響產品出貨。

PC 業者英特爾此次修補動作，比以往都還快上許多，顯示英特爾在 PC 產品逐步式微後，對 PC 產品維護動作反而更為積極，因此此事件在發生後 2 個多月才被媒體批露，進而造成全球討論，但事實上英特爾已經在第一時間提供修復方式。