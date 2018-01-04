美海軍換裝魚鷹機 負責航艦運補

（中央社記者曹宇帆洛杉磯3日專電）美國海軍艦隊司令部今天發布一份報告表示，將由CMV-22B魚鷹（Osprey）擔任航空母艦的運補任務，從2020年開始換裝至2026年為止，預計2028年全面部署到位。
「美國海軍研究協會新聞」（USNI News）今天報導，海軍將以38架CMV-22B魚鷹機，替換27架現役的C-2A灰狗（Greyhound）。以多換少是因為目前運輸機隊已經不敷運補任務的需要。
C-2A是航艦送補到艦（carrier onboarddelivery, COD）運輸機，負責航空母艦艦隊的人員、裝備、貨物及郵件的運輸等後勤支援任務。
美國海軍2015年即宣布，將以新式多用途的魚鷹機，取代高齡老舊的C-2A。
美國海軍艦隊司令部（US Fleet ForcesCommand）這份環境影響評估報告，並未明說機隊換裝中隊（FRS）會設在加州聖地牙哥，還是維吉尼亞州諾福克（Norfolk）。FRS將負責訓練魚鷹機飛行員，又稱種子中隊。
CMV-22B魚鷹機是海軍使用的機型，改版自陸戰隊的MV-22，一樣在機翼兩端有可變向的旋翼推進裝置，可以朝上與朝前轉動變向，而向上直升或向前推進，不僅升降的性能比直升機優越，飛行模式比直升機飛得更高且快。1070104