美海軍換裝魚鷹機 負責航艦運補

（中央社記者曹宇帆洛杉磯3日專電）美國海軍艦隊司令部今天發布一份報告表示，將由CMV-22B魚鷹（Osprey）擔任航空母艦的運補任務，從2020年開始換裝至2026年為止，預計2028年全面部署到位。

「美國海軍研究協會新聞」（USNI News）今天報導，海軍將以38架CMV-22B魚鷹機，替換27架現役的C-2A灰狗（Greyhound）。以多換少是因為目前運輸機隊已經不敷運補任務的需要。

C-2A是航艦送補到艦（carrier onboarddelivery, COD）運輸機，負責航空母艦艦隊的人員、裝備、貨物及郵件的運輸等後勤支援任務。