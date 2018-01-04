冰島企業須獲認證 男女同工不同酬將受罰

這項法律已在元旦生效，適用全職員工人數至少25人的企業和組織。人數超過250人的企業和組織必須在今年年底前取得認證，較小型的企業根據不同規模必須在未來數年內跟進。

性別歧視在許多國家是違法行為，但研究顯示立法效果不彰。根據世界經濟論壇（World Economic Forum）研究，女性酬勞不如男性，全球每個國家皆是如此。

（中央社倫敦3日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，冰島雇主現在必須向政府證明，他們實施男女同工同酬制。如果男女同工不同酬，雇主將遭罰款，罰金每天大約500美元（約新台幣15000元）。

新法獲得全球女權人士喝采。美國女星暨性別平等倡議者派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）推文表示：「好唷！！在冰島，支付女性較低酬勞現在是違法行為。」

致力於性別平等運動的美國前女子網球名將金恩夫人（Billie Jean King）強調：「冰島又一次在性別平等運動上取得領先地位。新的女總理，國會近半數議員是女性，平等代表讓每個人受惠！」

英國女權組織福西特協會（Fawcett Society）執行長史麥瑟斯（Sam Smethers）指出，男女同工同酬「並非只是攸關女性的利益」。

她說：「抑制女性就是仰制我們的經濟。處理性別不平等和歧視，對於企業和我們每一個人都是好事。」

新法要求男女同工必須同酬，但企業有權依員工的工作經驗、表現和其他面向，給予員工酬勞。不過企業須提出證明，薪資差距並非性別差異所致。

冰島多年來一直是打擊性別不平等的先鋒，過去9年來始終在世界經濟論壇「全球性別差距報告」（Global Gender Gap Report）名列第一。這份報告追蹤男女在醫療、經濟機會、政治賦權和教育4個領域的不平等。

儘管冰島在全球居於領先地位，但根據冰島福利部調查，女性酬勞在2014年調查時仍只有男性酬勞的78.5%。冰島政府已承諾2022年前讓男女酬勞一致。（譯者：中央社嚴思祺）1070104