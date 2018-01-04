談高中木棒聯賽 朱立人驚訝胡智為球速

（中央社記者李晉緯台北4日電）高中木棒聯賽明天開打，在美國職棒小聯盟打拚的朱立人、黃暐傑今天談到自己過去打聯賽的經驗，朱立人也特別提到，以前和胡智為搭檔，「第一次接這麼快的球，感覺超驚訝」。

過去曾參與高中棒球硬式木棒組聯賽全國賽，目前在美國職棒體系發展的朱立人、黃暐傑，今天以學長的身分參加記者會，並以自己的經驗鼓勵學弟們。

目前在克里夫蘭印地安人隊體系小聯盟球隊的朱立人表示，參加聯賽讓他懂得自我要求，成為更好的球員，過去他印象最深刻的，就是接胡智為的球，「我國小開始當捕手，高中跟胡智為搭檔，才第一次接到那麼快的球，那個時候感覺很驚訝，但是現在在美國接習慣速球，就覺得沒什麼了」。