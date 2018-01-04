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中央社

談高中木棒聯賽 朱立人驚訝胡智為球速

中央社2018/01/04 18:54
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北4日電）高中木棒聯賽明天開打，在美國職棒小聯盟打拚的朱立人、黃暐傑今天談到自己過去打聯賽的經驗，朱立人也特別提到，以前和胡智為搭檔，「第一次接這麼快的球，感覺超驚訝」。

過去曾參與高中棒球硬式木棒組聯賽全國賽，目前在美國職棒體系發展的朱立人、黃暐傑，今天以學長的身分參加記者會，並以自己的經驗鼓勵學弟們。

目前在克里夫蘭印地安人隊體系小聯盟球隊的朱立人表示，參加聯賽讓他懂得自我要求，成為更好的球員，過去他印象最深刻的，就是接胡智為的球，「我國小開始當捕手，高中跟胡智為搭檔，才第一次接到那麼快的球，那個時候感覺很驚訝，但是現在在美國接習慣速球，就覺得沒什麼了」。

面對新的球季，朱立人說：「去年打完整個球季，後期背部、腳部很痠」，接下來自己要再加強下半身的力量，希望讓自己的打擊、守備都更加穩定。

目前效力亞利桑那響尾蛇體系小聯盟球隊的黃暐傑，高中初期並非體育班學生，一面練球還要一邊像一般生努力念書，他說：「是聯賽讓我接觸棒球、喜歡棒球，也選擇棒球作為一輩子的工作。」

談到上個球季的表現，黃暐傑認為去年運氣不太好，兩次被列入傷兵「應該是犯太歲」，今年不論球隊給他什麼角色，他都會拿出該有的水準。

106學年度高中棒球硬式木棒組聯賽全國賽明天開打，42隊將分8組進行第1階段賽事，每組將各取3隊晉級，未來經過4個階段的比賽，3月6日將在嘉義市立棒球場進行冠軍戰。

教育部體育署副署長王水文今天在台北進行的記者會中致詞時表示，學生棒球的選手超過1萬5000人，這對台灣棒球發展是個重要的里程，其展現的意義是台灣民眾對棒球的熱愛與支持。1070104

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