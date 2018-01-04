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華為總裁任正非：低階手機是用來保護高階手機的盈利

鉅亨網2018/01/04 19:01
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華為總裁任正非在 1 月 2 日的一封電郵中指出，華為與三星、蘋果相比，仍有一段差距。他表示，華為終端有兩個品牌：華為和榮耀。華為走向高端，榮耀面向年輕人市場，形成 「雙犄角」，並表示支持榮耀用輕資產輻射海外，在海外建構榮耀的模式，打造喜馬拉雅山北坡團隊。

中關村在線 3 日援引網易科技報導，任正非表示，「不能忽視低端產品的價值，低端產品要做到品質好、成本低、生命周期內免維護。而且，低端產品是用來保衛高端產品盈利的，因此很重要。」

北京晨報今 (4) 日報導，作為華為領路人，任正非給風頭正勁的手機部門定下 2018 年的新基調，重視低端手機的商業價值，因為世界上的普通消費者，占 95%，他明確指示將大力扶持榮耀品牌走向海外。

任正非指出，華為與三星 (005930-KRX)、蘋果 (AAPL-US) 相比，還有一定差距。「在確定性事務的戰略縱深方面，我們做得還不夠，那麼在不確定性的戰略縱深上就更不夠了。」任正非表示，「未來消費者業務面臨的壓力比運營商業務更大，我們要在成長最好的時間裡拿出精力來應對未來。」

據報導，華為消費者業務 CEO 余承東在 2018 年新年致詞中透露，華為消費者業務預計 2017 年銷售收入 2360 億人民幣，年增 30%。華為與榮耀品牌智慧手機全年發貨 1.53 億台，中國市場份額保持第一，全球份額突破 10%，穩居 TOP3。

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