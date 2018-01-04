華為總裁任正非：低階手機是用來保護高階手機的盈利

華為總裁任正非在 1 月 2 日的一封電郵中指出，華為與三星、蘋果相比，仍有一段差距。他表示，華為終端有兩個品牌：華為和榮耀。華為走向高端，榮耀面向年輕人市場，形成 「雙犄角」，並表示支持榮耀用輕資產輻射海外，在海外建構榮耀的模式，打造喜馬拉雅山北坡團隊。

中關村在線 3 日援引網易科技報導，任正非表示，「不能忽視低端產品的價值，低端產品要做到品質好、成本低、生命周期內免維護。而且，低端產品是用來保衛高端產品盈利的，因此很重要。」