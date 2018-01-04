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為民服務從小紮根　小志工李騏均協助照顧榮民眷

記者陳雅芳／彰化報導2018/01/04 19:26
▲榮欣「小小志工」李騏均在母親陪同下，協助轉贈生活物資給遺眷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）
▲榮欣「小小志工」李騏均在母親陪同下，協助轉贈生活物資給遺眷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

榮欣愛、志工情！就讀彰化縣溪湖鎮媽厝國小六年級的李騏均小弟弟，協助轉贈生活物資給遺眷，也在服務別人的過程中得到成長與提升，彰化榮服處處長嚴俊峰4日在媽厝國小校長王麗惠陪同下，頒發感謝狀給「小小志工」李騏均，期勉他能繼續秉持著熱忱服務社會，也希望能帶動其他小朋友跟進，讓志工服務能從小紮根。


▲彰化榮服處處長嚴俊峰致贈感謝狀給「小小志工」李騏均。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

嚴俊峰表示，李騏均因父親及母親均為彰化榮服處榮欣志工，在從小即耳濡目染下，相當了解志工服務的目的，且學校亦常推廣志願服務教育的重要性，在內心裡即常想為弱勢族群做些什麼有意義的事情。在經過父母親的同意下，經常於課餘、假日時間陪同父母親前往訪視弱勢榮民榮眷，希望能帶給他們快樂及溫暖。


▲榮欣「小小志工」李騏均在母親陪同下，協助轉贈生活物資給遺眷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

受訪視的人均表示，看到有小朋友來看望他們相當開心，感覺增添了許多活力，另外榮民榮眷也感謝輔導會及榮服處長期以來的關懷與照顧，也常召集榮欣志工協助年長者清掃家園，讓他們有更好的生活環境。


▲嚴俊峰致贈感謝狀給媽厝國小校長王麗惠。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

嚴俊峰指出，國小的學習年齡是人格成長的重要關鍵期，開始讓孩子去當志工，奠定了孩子一生的EQ鷹架。而且，孩子一生都繼續當志工，對社會也有重要的意義。先進國家，很早就體驗到志工服務的價值。美國頂尖的長春藤名校，就規定申請的學生，至少要有140小時以上的志工服務經歷。


▲榮欣「小小志工」李騏均在母親陪同下，協助轉贈生活物資給遺眷。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

王麗惠說，李騏均的善行義舉正是為民服務從小紮根的表現，小小志工在年紀相仿間的青少年間亦將發揮正面的帶頭作用，感染更多人加入志工的行列，也更能體會「施比受，更有福」的精神，進而養成惜福的心態。

嚴俊峰也感謝學校落實推廣志願服務教育，惠及弱勢榮民榮眷，著實讓社會更有愛。

關鍵字小小志工榮欣志工李騏均媽厝國小彰化榮服處
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