屏科大「拼創D.D.展」　學子創思亮點打造創業舞台

副校長謝寶全表示，拚創實驗室讓同學的創意與課程結合，不僅學到專業技能還能依照自己的興趣發揮所長，增進未來就業力。當初屏科大薄鹽醬油也是來自一個拚創的構想進而開發出來的，後來陸續開發新的食品如好食花生嫩豆腐，希望同學多發揮創意，將自己的想法付出行動。

屏東科技大學「拼創D.D.展」，一個扶植學生創新創業的夢想基地，於今（4）日在圖書館拼創實驗室展出學生創新創業成果及實驗市集。拼創D.D.展是Demo Day的縮寫，是由學生提案並自主執行的實驗活動，以展覽與市集的方式讓學生呈現創意、創新、創業想法，讓有夢想的學生可以有舞台盡情發揮，並透過實際製作創意構想原型、收集使用者意見，進行市場驗證，讓夢想往前邁進。



▲精釀啤酒教學的憨啤酒是以自釀試飲的方式為大家呈現。（圖／記者陳宗傑攝,2018.01.04）

拼創實驗室由科管所謝如梅副教授、生技系顏嘉宏副教授兩位指導老師，帶領來自屏科大超過10個跨領域系所（科管、木設、農園、生技、食品、森林、獸醫、養殖、動畜、植醫等）的上百位學生，以設計思考與精實創業的概念，學習創新與創業知能。謝如梅說，創新創業確實不容易，年輕人雖有創意卻缺乏一個實驗及展示與連結市場的舞台。拼創D.D.展就是學生創新創業新舞台，未來下一屆可以媒介廠商一起來開發市場。



▲相思鵲團隊想出在映霞湖週邊設置木製鵲橋祈願卡，讓情侶約會可以有點樂趣。（圖／記者陳宗傑攝,2018.01.04）

拼創D.D.展主題多元且創意十足，學生善用自身科系專業及跨領域組隊優勢，提出改善圖書館推薦新書的新做法、打造回憶牆、自然風閱讀角落，並為校內映霞湖設計遮蔽小棚、相思鵲橋、擲達屏科遊戲等地景佈置。此外，亦有手做與文創等多組學生團隊進行市集試賣與互動體驗，包括喜愛精油項鍊及乾燥花的是飾非飾、擅長插畫的褐色瓶、非書不可、電話天使、手做甜點的巧甜甜、提供快速方便蔬食的得來蔬、特色手沖咖啡、精釀啤酒教學的憨啤酒與木作客棧等攤位，展現學生創業熱情與潛力。



▲木作客棧的產品會有一種感人的溫度。（圖／記者陳宗傑攝,2018.01.04）

參與展出拼創D.D.展的學生表示這樣的活動是全新體驗，手做甜點的巧甜甜，木設系學生蘇宜萱和陳晶同學說，完全是自己喜歡吃甜點，靠著一雙巧手邊吃邊摸索，無師自通作出來的巧遇奶酪不輸餐飲系學生。也有同學表示有別於一般課堂實驗與實作均有範例範本可以參考，這次是自己提案、構思、邊做邊修改、打造獨一無二屬於自己的創意，也認識許多不同科系的夥伴，發掘自己多元的興趣與才能。



▲巧甜甜團隊蘇宜萱和陳晶靠著一雙巧手邊吃邊摸索，無師自通作出來的巧遇奶酪。（圖／記者陳宗傑攝,2018.01.04）