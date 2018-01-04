華航空姐運毒案驗無指紋不起訴　擬申請復職

華航26歲林姓空姐106年5月執勤返台時，被海關在其行李中查出藏有毒品，空姐堅持遭栽贓，桃園地檢署經長達8個月調查，4日偵結予以不起訴處份，消息傳來，林姓空姐表示終於還她清白，並擬申請復職，盡快回到飛行服務崗位。
106年5月20日，林姓空姐自荷蘭阿姆斯特丹執勤返國，在桃園機場安檢時，被海關查獲在行李箱拉桿與夾層中搜出K他命兩小包，及疑似大麻煙草等毒品，以雙面膠黏貼固定。林姓空姐高呼冤枉，堅稱遭人藏毒栽贓，並委請律師遞狀證明清白。
檢警為求慎重，先將林女採尿送驗，再於行李箱內可能藏毒處採集指紋，但驗尿結果出爐並無毒品反應，夾藏毒品處也未採到林女指紋。
林女在警訊中不斷強調自己遭人陷害，她表示自己多次遭人檢舉，行李經常被航警海關抽查，就算要攜毒闖關，怎麼可能會將毒品藏在行李箱。她也強調自己並無使用毒品的習慣，絕無夾藏毒品闖關的可能。
檢警調查，海關抽查林女行李確實有記錄可稽，次數也明顯比其他空姐要高許多，海關也證實，自去年3月起就經常接獲林女挾藏毒品闖關的情資，但多次搜查均無所獲；檢方調閱近期林女通關的各角落監視器，均未發現林女有異常行為。
檢方指出，林女行李曾多次與其他旅客一起存放，行李箱也未上鎖，無法排除遭他人栽贓的可能，且所夾藏毒品數量極少，毫無圖利空間，清查林女交往與通聯等記錄，也未有不尋常之處，沒有積極證據可證林女有藏毒、運毒、使用毒品，偵結給予不起訴處份。
林女透過律師向記者表示，尚未收到不起訴書，經媒體報導才知此事。歷經8個月委屈才獲清白，她打算申請復職，回到工作崗位上，至於當初曾有媒體誣指她驗尿有毒品反應，她打算收到不起訴書後再考慮是否對媒體提告。