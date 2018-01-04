華航空姐運毒案驗無指紋不起訴　擬申請復職

華航26歲林姓空姐106年5月執勤返台時，被海關在其行李中查出藏有毒品，空姐堅持遭栽贓，桃園地檢署經長達8個月調查，4日偵結予以不起訴處份，消息傳來，林姓空姐表示終於還她清白，並擬申請復職，盡快回到飛行服務崗位。

106年5月20日，林姓空姐自荷蘭阿姆斯特丹執勤返國，在桃園機場安檢時，被海關查獲在行李箱拉桿與夾層中搜出K他命兩小包，及疑似大麻煙草等毒品，以雙面膠黏貼固定。林姓空姐高呼冤枉，堅稱遭人藏毒栽贓，並委請律師遞狀證明清白。

檢警為求慎重，先將林女採尿送驗，再於行李箱內可能藏毒處採集指紋，但驗尿結果出爐並無毒品反應，夾藏毒品處也未採到林女指紋。