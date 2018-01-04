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長照新制開跑　雲縣府徵求照服員辦訓單位

記者洪佳伶／雲林報導2018/01/04 19:27
▲勞工處4日辦理雲林縣107年度補助辦理照顧服務員訓練計畫說明會。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.04）
▲勞工處4日辦理雲林縣107年度補助辦理照顧服務員訓練計畫說明會。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.04）

為充裕照顧服務人力需求，雲林縣政府廣徵符合資格單位辦理照顧服務員訓練，自即日起至15日止，歡迎有意願辦理訓練之公益、醫療、護理之社團法人或財團法人，或設有醫學、護理學、社會工作、老人照顧或長期照顧相關科系所之大專院校、或經評鑑合格機構或依工會法設立且與照顧服務相關之工會踴躍提報計畫，以培訓更多照顧服務人力，為我國長期照顧之未來盡一份心力。 

依據衛福部通過修正最新版的長照給付與支付基準制度，將照顧服務支付標準額度提高為最高3萬6,180元，讓民眾更有意願從事照服員工作。照顧服務給付新制於今年元旦上路，照服員月薪將上看4萬。為此，縣府勞工處今(4)日特別辦理「雲林縣107年度補助辦理照顧服務員訓練計畫」說明會，廣徵照服員辦訓單位提報計畫。 

縣長李進勇表示，雲林縣老年人口將近12萬人，超過總人口數17%，每6位縣民就有1位是65歲以上長者，其中，需要照顧的老人又有近1萬5千位，顯示老人照顧是雲林縣目前必須正視的課題。 

勞工處張世忠處長歡迎有意願辦理訓練單位踴躍提報計畫，另因應長期照顧人力需求，鼓勵失業、待業或在職勞工參加照顧服務員職業訓練，只要年滿16歲以上，有意願從事照顧服務工作的民眾，不限學歷，均可報名參加，其中包含中高齡、二度就業婦女等21種身分之特定對象免費參加，一般民眾亦有80%訓練費用補助。 

有關申請雲林縣107年度補助辦理照顧服務員訓練計畫詳細資料，可至縣府勞工處網站

關鍵字照服員辦訓單位長照新制照顧服務員
小志工李騏均傳承榮欣愛　志工情一日志工　獨老出門助人趣

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