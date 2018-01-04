福興宮設置獎助學金　鼓勵家庭困頓學子努力求學

供奉媽祖的西螺福興宮為關懷清寒學子教育，發揮太平媽慈悲為懷之精神，2018年新設立獎助學金鼓勵家庭困頓努力求學的學子。福興宮董事長楊文鐘表示，希望透過獎助學金制度鼓勵清寒學生向學；實行初期有西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、莿桐鄉及林內鄉等五鄉鎮學童受益。
西螺福興宮於今年新設立「西螺媽祖太平媽」獎學金制度，施行初期階段以培育西螺鎮二崙鄉、崙背鄉、莿桐鄉及林內鄉國小、國中與高中弱勢家庭學童為主，鼓勵家境清寒之在學學生認真向學，抑或是照顧家庭突遭困境而努力負擔學雜費之學子，使其免失學之苦，順利完成學業。
福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮長期辦理公益慈善事業，關懷各個年齡層及族群，進而推展社會教化工作，此次施行獎助學金制度，希望藉由對認真向學孩子的幫助成為領頭羊，期盼各界更多善心人士及企業加入關懷孩子的行列，讓孩子安心就學，在未來能回饋社會幫助更多需要幫助的人。
楊文鐘指出，今年首次辦理獎助學金制度雖以西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、莿桐鄉及林內鄉等五鄉鎮學童為主，但是若有符合相關規定者亦可提出申請，經學校初審小組審查通過後，優先順序排列、造冊送交福興宮複審。目前每學年補助金額如下：一、國小每名新台幣貳千元。二、國中每名新台幣參千元。三、高中每名新台幣肆千元。