福興宮設置獎助學金　鼓勵家庭困頓學子努力求學

供奉媽祖的西螺福興宮為關懷清寒學子教育，發揮太平媽慈悲為懷之精神，2018年新設立獎助學金鼓勵家庭困頓努力求學的學子。福興宮董事長楊文鐘表示，希望透過獎助學金制度鼓勵清寒學生向學；實行初期有西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、莿桐鄉及林內鄉等五鄉鎮學童受益。

西螺福興宮於今年新設立「西螺媽祖太平媽」獎學金制度，施行初期階段以培育西螺鎮二崙鄉、崙背鄉、莿桐鄉及林內鄉國小、國中與高中弱勢家庭學童為主，鼓勵家境清寒之在學學生認真向學，抑或是照顧家庭突遭困境而努力負擔學雜費之學子，使其免失學之苦，順利完成學業。