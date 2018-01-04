NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈超虐／吳震亞倒吊十分鐘手臂全淤青初選全民調？周錫瑋：民心難測理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

福興宮設置獎助學金　鼓勵家庭困頓學子努力求學

記者蘇榮泉／雲林報導2018/01/04 19:52
▲西螺福興宮2018年設立獎助學金，鼓勵家庭困頓學子努力求學。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.04）
▲西螺福興宮2018年設立獎助學金，鼓勵家庭困頓學子努力求學。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.04）

供奉媽祖的西螺福興宮為關懷清寒學子教育，發揮太平媽慈悲為懷之精神，2018年新設立獎助學金鼓勵家庭困頓努力求學的學子。福興宮董事長楊文鐘表示，希望透過獎助學金制度鼓勵清寒學生向學；實行初期有西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、莿桐鄉及林內鄉等五鄉鎮學童受益。

西螺福興宮於今年新設立「西螺媽祖太平媽」獎學金制度，施行初期階段以培育西螺鎮二崙鄉、崙背鄉、莿桐鄉及林內鄉國小、國中與高中弱勢家庭學童為主，鼓勵家境清寒之在學學生認真向學，抑或是照顧家庭突遭困境而努力負擔學雜費之學子，使其免失學之苦，順利完成學業。

福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮長期辦理公益慈善事業，關懷各個年齡層及族群，進而推展社會教化工作，此次施行獎助學金制度，希望藉由對認真向學孩子的幫助成為領頭羊，期盼各界更多善心人士及企業加入關懷孩子的行列，讓孩子安心就學，在未來能回饋社會幫助更多需要幫助的人。

楊文鐘指出，今年首次辦理獎助學金制度雖以西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、莿桐鄉及林內鄉等五鄉鎮學童為主，但是若有符合相關規定者亦可提出申請，經學校初審小組審查通過後，優先順序排列、造冊送交福興宮複審。目前每學年補助金額如下：一、國小每名新台幣貳千元。二、國中每名新台幣參千元。三、高中每名新台幣肆千元。

關鍵字西螺福興宮獎助學金
創意彩妝賽　小鮮肉反串顏值爆表男子流落街頭　警查身分竟死亡十年

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan