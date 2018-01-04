今日暖新聞》不一樣的志工體驗　獨老助人開創新價值

在老年化的台灣社會，有愈來愈多的獨居老人待在家中彷彿與世隔絕，為讓獨老們有不一樣的志工體驗，華山基金會帶領6位弱勢獨居老人到員榮醫院，體驗當一日義工的樂趣，走入人群，從人助到助人的過程，開創存在的價值。

員榮醫院4日來了一群特別的「老」志工，6名70、80歲的長輩穿上代表志工的背心，在服務台引導來醫院看病的民眾或是幫忙量血壓、填資料，忙得不亦樂乎。華山愛心天使站長施宜蓁說，長輩們平時由醫院照料，轉換身分當志工都覺得很開心。

負責安排的華山基金會黃玉芬縣站長表示，讓這些年平常窩在家裡的長輩，出門動一動並且走入人群，尤其擔任志工服務別人，是一件很有意義的事，參與的長輩們也都非常開心；



▲「老」志工與員榮醫院總院長張克士共同拼湊成一個大愛心，讓愛傳出去。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

施宜蓁指出，這6名長者是由基金會照顧的獨居老人，平時他們的健康由員榮醫院把關，基金會安排長者到醫院當志工，除了讓長者出門走入人群外，長輩們也希望藉由當志工的方式，回饋醫院平時對他們的照顧。



▲華山基金會帶領弱勢獨居老人到員榮醫院體驗當一日義工。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

現年76歲的莊張鶴阿嬤來到員榮醫院當志工，阿嬤笑得好開心，直說，「76歲能走能動，還能幫助人真快樂！」另一個78歲游阿公協助推著病患的輪椅，讓病患也豎起大拇指說讚！



▲院方也提供免費健檢，希望獨老們平安健康每一天。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

員榮醫院總院長張克士謙虛表示，不論在服務台指引民眾看診，或是協助量血壓填資料等，這群獨老義工忙得不亦樂乎，員榮醫院也貼心安排到院服務的長輩免費健檢，為他們的健康把關。

華山基金會彰化站長黃玉芬說，惟今年募款狀況不佳，彰化區目前尚還有1,350位名獨老等待被助，服務面臨挑戰，希望大家以接力送愛的方式，讓愛傳出去。「守護今日的老人，就是守護明日的自己」，懇請社會大眾有錢出錢，有力出力，支持「每月1250─送愛到家」獨老認助計畫。