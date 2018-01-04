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中央社

大同現增遭疑套利 公司：無理指控

中央社2018/01/04 19:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北4日電）大同公司現金增資案遭市場派股東質疑放空套利，大同今天表示，針對市場派對大同的無理指控，大同深表遺憾，並籲請有心人士不要濫用媒體公器，藉此炒作議題混亂視聽。

大同發布新聞稿重申，大同向來嚴格遵守主管機關相關法令與規定，內部也明訂嚴格的管控制度以為遵循，所有議案均經過內部專業團隊的審慎評估及董事會充分討論，並恪遵相關規範辦理。

大同表示，本次現金增資案，目的是在改善財務結構與擴大太陽能電廠建設，以及各項智慧城市與智慧能源解決方案等公司未來關鍵發展的基礎，並獲得董事會及外資股東的支持。

大同強調，如同2017年12月21日重大訊息所述，本次現金增資案的實際發行價格將俟本案向主管機關申報生效後，再依相關法令，洽證券承銷商依當時市場狀況共同議定。

大同市場派股東代表、欣同公司負責人林宏信今天召開記者會表示，去年12月21日大同的重大訊息內容是現增發行價格未定，但媒體卻出現暫定新台幣14元價格的報導，導致有心人士在12月22日摜壓股價製造套利空間，造成大同公司、股東及投資人嚴重損失。

林宏信也呼籲金融監督管理委員會應追查大同是否有散播不實訊息、意圖操控股價的行為，以保障小股東權益。

金融監督管理委員會證期局副局長張振山表示，目前尚未收到大同增資案，無法評論，且有任何不法行為都會依法辦理。1070104

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