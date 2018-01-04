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M503航路爭議　民航局籲各航空公司勿使用

記者呂烱昌／台北報導2018/01/04 20:07
▲中國大陸片面啟用M503相關航路示意圖。（圖／林仕祥翻攝 , 2018,1,4）
▲中國大陸片面啟用M503相關航路示意圖。（圖／林仕祥翻攝 , 2018,1,4）

中國大陸於4日未與我方溝通確認，即片面開通M503相關航路，民航局表示，為確保飛航安全，呼籲各航空公司不宜使用。 

民航局表示，中國大陸未與我方溝通確認，即片面開通M503航路由南向北飛航及W121、W122、W123三條航路，我方無法接受，並已於今日函知各航空公司，指該等航路未經雙方溝通協調與確認，為確保飛航安全，呼籲各航空公司不宜使用。 

因應陸方於今日片面開通，民航局表示，我方航管單位將密切注意陸方引導航空器，如有航空器接近我方空域，我方航管單位將立即與陸方航管單位抗議，請其航管單位持續呼叫該航空器飛離，以維飛安。 

民航局指出，大陸方面早在2015年1月片面發布M503、W121、W122及W123等新航路的飛航公告，因該等航路距海峽中線甚近或與我金門、馬祖航路可能相互干擾，經兩岸溝通協調後，雙方獲得共識：M503航路在實際飛行時，將往大陸方向西移6浬，並採由北向南單向航行，遇緊急情況時一律向西偏航，並於同年3月29日先啟用，至於W121、W122及W123三條航路現階段不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。

民航局要求大陸方面落實2015年3月的協議，雙方儘速溝通，希望圓滿解決此事。

國防部晚間表示，堅決反對中共使用未經協商的航路，並強調國軍已加強海、空域情、監、偵作為，凡侵入海峽中線以東區域，威脅我空防安全者，國軍必定依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」攔截、警告與驅離。

關鍵字m503民航局航空公司
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