M503航路爭議　民航局籲各航空公司勿使用

民航局表示，中國大陸未與我方溝通確認，即片面開通M503航路由南向北飛航及W121、W122、W123三條航路，我方無法接受，並已於今日函知各航空公司，指該等航路未經雙方溝通協調與確認，為確保飛航安全，呼籲各航空公司不宜使用。

民航局指出，大陸方面早在2015年1月片面發布M503、W121、W122及W123等新航路的飛航公告，因該等航路距海峽中線甚近或與我金門、馬祖航路可能相互干擾，經兩岸溝通協調後，雙方獲得共識：M503航路在實際飛行時，將往大陸方向西移6浬，並採由北向南單向航行，遇緊急情況時一律向西偏航，並於同年3月29日先啟用，至於W121、W122及W123三條航路現階段不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。

民航局要求大陸方面落實2015年3月的協議，雙方儘速溝通，希望圓滿解決此事。

國防部晚間表示，堅決反對中共使用未經協商的航路，並強調國軍已加強海、空域情、監、偵作為，凡侵入海峽中線以東區域，威脅我空防安全者，國軍必定依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」攔截、警告與驅離。