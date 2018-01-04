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維護用路人權利　北港警清道專案強力整頓「路霸｣

記者洪佳伶／雲林報導2018/01/04 19:46
▲警方致力維護用路人的權利，自1月起至5月編排「清道專專案勤務」，希望能透過強力整頓。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.04）
▲警方致力維護用路人的權利，自1月起至5月編排「清道專專案勤務」，希望能透過強力整頓。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.04）

北港朝天宮香火鼎盛，每年進香人潮達700萬人次，農曆1至3月香盛期更是人潮如織，公有停車場難以滿足停車需求，且有不少住戶、商家用交通錐、招牌等雜物占用道路，引發民怨。北港警分局為了遏止違規攤販影響交通與環境安寧，於今(4)日編排警力並會同清潔隊等相關單位，針對中山、民族、中正、大同及仁和等路段，進行取締攤販及清除路霸勤務作為，以維護安寧秩序。

為解決春節期間停車問題，鎮公所去年將在河川地設置臨時停車場，提供500個以上停車位，今年並計畫在河川地開闢道路，連結第一停車場與臨時停車場，同時擴增臨時停車場。鎮公所3日上午召開「春節期間交通維持研討會」邀請警方與各相關單位共商對策、找尋解決方法，冀能雙管齊下，解決長期為人詬病的路霸問題。


▲鎮公所召開「春節期間交通維持研討會」邀請警方與各相關單位共商對策。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.04）

分局長李憲蒼表示，警方致力維護用路人的權利，自1月起至5月編排「清道專專案勤務」，希望能透過強力整頓，以期恢復道路順暢及鎮容美觀，呼籲商家、少數違規流動攤販能共同遵守。另針對朝天宮週邊道路或交通頻繁處所違規攬客，妨害交通秩序者，亦全面加強取締，如發現以各種物品佔用道路者、強行推銷金紙買賣者，一經發現又不依勸阻者，均依違反「道路交通管理處罰條例」及「廢棄物清理法」告發、取締。


▲於今(4)日編排警力並會同清潔隊等相關單位，進行取締攤販及清除路霸勤務。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.04）

關鍵字北港警分局違規攤販清潔隊路霸
酒後亂打110　違社維法罰三千創意彩妝賽　小鮮肉反串顏值爆表

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