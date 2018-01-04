共融遊具輪椅也能玩　5歲身障童感動圓夢

「碗粿」是新竹國小附幼新入學的學生，由於罹患中度腦麻、行動不便，無法使用一般的校園遊具，新竹市政府、校方攜手改善幼兒園遊憩環境，除設置廁所輔助器，更規畫共融式遊具，打造友善無障礙空間，碗粿每天在同學陪伴下「視察」工程進度，期待跟大家一起玩。

碗粿是竹小附幼身障新生，因罹患中度腦麻，行走需使用輔具協助，考量孩子校園生活的舒適度，市府、校方於一、二樓廁所皆設置擺位式廁所固定座，整建遊樂場時也納入無障礙考量，新設架高式玩沙桌，坐輪椅體驗玩沙樂趣；另規劃滾珠牆和音樂牆，讓孩子可以透過觸摸、聆聽一起遊戲。