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共融遊具輪椅也能玩　5歲身障童感動圓夢

記者陳志偉／新竹市報導2018/01/04 19:37
▲新竹國小附幼打造輪椅也能玩的共融式遊具。（圖／記者陳志偉攝，2018.01.04）
▲新竹國小附幼打造輪椅也能玩的共融式遊具。（圖／記者陳志偉攝，2018.01.04）

「碗粿」是新竹國小附幼新入學的學生，由於罹患中度腦麻、行動不便，無法使用一般的校園遊具，新竹市政府、校方攜手改善幼兒園遊憩環境，除設置廁所輔助器，更規畫共融式遊具，打造友善無障礙空間，碗粿每天在同學陪伴下「視察」工程進度，期待跟大家一起玩。

碗粿是竹小附幼身障新生，因罹患中度腦麻，行走需使用輔具協助，考量孩子校園生活的舒適度，市府、校方於一、二樓廁所皆設置擺位式廁所固定座，整建遊樂場時也納入無障礙考量，新設架高式玩沙桌，坐輪椅體驗玩沙樂趣；另規劃滾珠牆和音樂牆，讓孩子可以透過觸摸、聆聽一起遊戲。

遊樂場也配合現有遊具規畫「水管穿洞」，讓孩子攀爬於遊具間，親近土地，更用5種不同材質鋪面交錯，孩子踩踏時將有不同體驗，強化幼兒五感訓練。

新竹國小校長張淑玲表示，考量孩子不同需求，逐步規劃無障礙遊樂場，讓孩子快樂不受限」，碗粿目前就讀中班，在得知共融遊具後「每天都期待」，「可以和大家一起玩一定很開心」。

林智堅表示，市府積極營造優質教育環境，竹小附幼考量身障學生入學，做好周全準備，將成竹市幼兒園無障礙空間起點，預計於3月啟用，市府也積極重整綠帶，打造孩子也能感受到的建設，包括中央公園碗狀鞦韆、青青草原磨石子溜滑梯、新竹綠園道微笑溜滑梯，都是熱門的親子遊樂地。

 

 

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