日本首例 埼玉縣救難直升機要收費

（中央社記者黃名璽東京4日專電）日本埼玉縣政府首開先例，針對部分危險山嶽祭出搜救收費制度，只要出動救難直升機，將向登山客收取每5分鐘5000日圓費用，盼減少草率上山發生危險的情況。

日本放送協會（NHK）報導，埼玉縣是日本第一個實施出動救難直升機採收費制的地方政府，主要是針對搜救危險山嶽的特定區域。埼玉縣政府指出，這是為了減少沒做好準備就登山，卻發生山難的情況，呼籲登山客多加注意。

埼玉縣在2017年共發生63起山難，在過去10年以1.5倍速度增加，為減少登山客未充分準備就上山而發生意外，只要動用縣內救難直升機，將收取相當於燃料費的手續費。