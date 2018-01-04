日本首例 埼玉縣救難直升機要收費

（中央社記者黃名璽東京4日專電）日本埼玉縣政府首開先例，針對部分危險山嶽祭出搜救收費制度，只要出動救難直升機，將向登山客收取每5分鐘5000日圓費用，盼減少草率上山發生危險的情況。
日本放送協會（NHK）報導，埼玉縣是日本第一個實施出動救難直升機採收費制的地方政府，主要是針對搜救危險山嶽的特定區域。埼玉縣政府指出，這是為了減少沒做好準備就登山，卻發生山難的情況，呼籲登山客多加注意。
埼玉縣在2017年共發生63起山難，在過去10年以1.5倍速度增加，為減少登山客未充分準備就上山而發生意外，只要動用縣內救難直升機，將收取相當於燃料費的手續費。
新制在一日上路，以每5分鐘為單位收取5000日圓（約新台幣1330元），搜救一小時須支付6萬日圓。
埼玉縣要收費救難的山嶽包括位於小鹿野町的二子山、日高市的日和田山等6座山嶽的特定區域，這些區域在搜救上，對救難人員造成一定的危險性。
2010年，埼玉縣消防部門為搜救登山客發生直升機墜毀事件，包括機組員在內共5人死亡。
埼玉縣政府已開始宣傳新制度，並呼籲登山客入山前做好萬全準備，新措施引起日本其他地方政府關注並詢問細節。
埼玉縣消防防災課長市川善一表示，希望登山客出發前做好詳細計畫，如果天候不佳，也要有勇氣取消。1070104