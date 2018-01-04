失智翁騎車迷途十小時　警查訪協尋家人

家住台中市的蔡姓老翁因失智導致方向感大亂，一路從梧棲區騎到雲林縣水林鄉，在派出所前徘徊被所長蔡瑞彬、警員陳仲君發現，老翁身上沒有攜帶證件，員警以M-POLICE小電腦中之人臉照片辨識系統，交互比對後確認蔡翁(77歲)身分，2名員警見其言辭不清、且行動不便，遂先將其以巡邏車帶返派出所休息，返所後以戶役政系統、車籍系統，馬上聯絡家屬，讓流浪一整天的老翁能夠在深夜時分平安回到家，結束長達10多小時的走失驚魂之旅。

蔡瑞彬表示，前天夜間21時許，察覺蔡姓老翁騎著機車，在派出所附近來回徘徊遶圈子，一臉的躊躇不定，感覺老翁行跡實在鬼祟，便上前詢問，老翁卻說他一早出門，機車一路騎著就失去方向，根本不知道自己人在哪裡，也不記得返家路了，實在又餓又疲憊。蔡所長告知蔡翁一整天騎了近百公里的路，目前人在水林鄉，老翁一臉茫然表示沒聽過，直問員警怎麼辦？