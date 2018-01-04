NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈超虐／吳震亞倒吊十分鐘手臂全淤青初選全民調？周錫瑋：民心難測理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

失智翁騎車迷途十小時　警查訪協尋家人

記者洪佳伶／雲林報導2018/01/04 19:38
警方協助迷途老翁返家。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.04）
警方協助迷途老翁返家。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.04）

家住台中市的蔡姓老翁因失智導致方向感大亂，一路從梧棲區騎到雲林縣水林鄉，在派出所前徘徊被所長蔡瑞彬、警員陳仲君發現，老翁身上沒有攜帶證件，員警以M-POLICE小電腦中之人臉照片辨識系統，交互比對後確認蔡翁(77歲)身分，2名員警見其言辭不清、且行動不便，遂先將其以巡邏車帶返派出所休息，返所後以戶役政系統、車籍系統，馬上聯絡家屬，讓流浪一整天的老翁能夠在深夜時分平安回到家，結束長達10多小時的走失驚魂之旅。

蔡瑞彬表示，前天夜間21時許，察覺蔡姓老翁騎著機車，在派出所附近來回徘徊遶圈子，一臉的躊躇不定，感覺老翁行跡實在鬼祟，便上前詢問，老翁卻說他一早出門，機車一路騎著就失去方向，根本不知道自己人在哪裡，也不記得返家路了，實在又餓又疲憊。蔡所長告知蔡翁一整天騎了近百公里的路，目前人在水林鄉，老翁一臉茫然表示沒聽過，直問員警怎麼辦？

蔡所長發現蔡翁是台中市的失蹤人口，上午騎機車出門後，一路騎到百里外的水林鄉，家屬早已向警方報案協尋，遂將蔡翁帶進派出所內暫時安置休息，在等待家屬到來的過程中並自掏腰包購買便當熱食給老翁解飢，老翁的家屬對於員警積極熱心之舉深表感謝，讓2名員警體會到認真工作與為民服務帶來滿滿的成就感。

關鍵字失智人臉辨識系統迷途
共融遊具　5歲身障童感動圓夢酒後亂打110　違社維法罰三千

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan