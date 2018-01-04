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大葉大學婚慶學程觀光系創意彩妝賽　小鮮肉反串顏值爆表

記者陳雅芳／彰化報導2018/01/04 19:51
▲觀光系男學生大方反串，表演「彩色珍珠音調」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）
▲觀光系男學生大方反串，表演「彩色珍珠音調」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

大葉大學婚禮企畫暨節慶管理學士學位學程、觀光旅遊學系4日舉辦期末創意彩妝PK大賽，共有21組150人參加，大一、大二學生發揮創意、粉墨登場，有人換上禮服，有人扮演動物，也有男生大方反串，為現場帶來一波一波的高潮。


▲大葉大學婚慶學程、觀光系舉辦創意彩妝PK大賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

開設「美容與彩妝」、「彩妝儀態」課程的張幼妮老師指出，創意彩妝PK大賽讓學生7到8人一組，運用課堂學到的彩妝造型，自行設計主題去發揮，將造型結合才藝，秀出自己最亮眼的一面。比賽也邀請到曾任金馬獎、亞太影展、金曲獎後台彩妝總監的風繡絨老師，以及婚禮企畫暨節慶管理學士學位學程主任熊婉君、觀光旅遊學系主任汪祖慧擔任評審，給予學生具體的建議。


▲「白雪公主與六個小矮人」展現創意。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

婚慶學程主任熊婉君表示，2017年婚慶學程第一次舉辦期末走秀活動，讓學生不只是在教室裡練習，更有一個展現所學的舞台，今年的期末展演特別擴大辦理，讓婚慶學程「美容與彩妝」課程與觀光系「彩妝儀態」課程的修課學生同台演出，透過良性的互動與交流，引導學生挑戰不一樣的自己，展現創意、自信與專業。


▲大葉大學婚慶學程主任熊婉君(右一)與參賽學生加油。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

觀光系大一生呂振煒換上向同學借來的高中制服，反串女學生，與同學大方表演「彩色珍珠音調」，大受好評。呂振煒說，他們想要出奇制勝，因此一開始就設定要做一場活潑有趣的表演，他們選用小時候流行的卡通「真珠美人魚」為主題，結合舞蹈表演與道具，把歡樂帶給大家。


▲「綠光森林」組帶領大家進入自然的世界。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

婚慶學程大二生蕭怡欣與同學共同演出「綠光森林」，藉由投影片的美麗風景與肢體律動，帶領大家進入自然的世界。蕭怡欣說，她家開花店，所以就想用花當主題，此次表演戴的花朵頭飾，都是他們親手做的。

關鍵字彩妝儀態彩妝婚慶學程
整頓交通　北港警執行「清道專案」福興宮獎助學金　鼓勵困頓學子求學

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