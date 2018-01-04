上海城市規劃 推綠色低碳發展

據規劃，上海將嚴格控制人口規模，緩解人口快速成長與環境的衝突，至2035年常駐人口控制在2500萬人左右，並作為長期調控目標。另一方面，將推動上海與蘇州、無錫、南通、寧波、嘉興、舟山等周邊城市協同發展，構建上海大都市圈。

在土地資源方面，上海市政府表示，將嚴守建設用地總量的天花板，建設用地控制在3200平方公里以內。進一步優化用地結構，適度減少工業用地比重，增加綠地、公共服務設施等用地的比例，並重點通過推進集約節約用地和功能適度混合來提升土地利用績效。

2017年12月18日到20日召開的中共中央經濟工作會議，首次把生態文明列為八項重點工作之一。大陸許多城市因此開始加強環保要求，特別針對企業嚴格執行。

規劃指出，上海將致力於應對全球氣候變化，提升城市抵禦自然災害能力。全面推動綠色低碳發展，優化能源結構，降低產業和建築能耗，引導綠色交通，全面降低碳排放，全市碳排放總量與人均碳排放於2025年達到高峰，至2035年碳排放總量將較高峰減少5%左右。

上海也在這份城市規劃中提出，將進一步顯著改善環境品質。加大海洋、大氣、水、土壤環境的保護力度，加強陸源入海汙染物控制，2035年細懸浮微粒（PM2.5）年均濃度控制在1立方公尺25微克，基本實現水（環境）功能區達標，加強對土壤汙染的監測、修復和控制。1070104