一卡通電支業務 年中上線

金融監督管理委員會於去年年中通過一卡通兼營電子支付業務，使一卡通成為國內首家，也是目前唯一電票兼營電支的機構。

施勝耀表示，電子票證的地域性會愈來愈模糊，如一卡通除與高雄地區的學校合作發行學生卡外，現已與銘傳大學合作發行學生一卡通卡，除了電子票證外，一卡通也走向電子支付領域，提供全方位的支付解決方案（total solution），滿足客戶各種支付需求。

（中央社記者蔡怡杼台北4日電）電子票證公司一卡通為國內首家且唯一獲准兼營電子支付機構者，一卡通董事長施勝耀表示，一卡通電支業務將於今年年中上線，將可提供全方位支付解決方案。

除了一卡通兼營電支，將支付場域由線下擴展至線上外，悠遊卡也將支付觸角擴展至線上，悠遊卡今年3月將試營運線上支付「數位付」，不過，民眾單筆消費上限僅新台幣1000元、儲值上限為1萬元，且悠遊卡內的款項無法與數位付互通。

根據電子支付機構業務管理規則，民眾可以信用卡儲值電支帳戶，且同一機構同一使用者的電支帳戶的新台幣款項可移轉至記名式電子票證。

即民眾儲值在一卡通實體卡片內的錢，待完成記名後，一卡通內的錢將可與一卡通電子支付帳戶相通，也就是，儲值一卡通電支帳戶的管道除現金、存款帳戶外，還可從一卡通實體卡片、信用卡等儲值。

施勝耀強調，電子票證與電子支付最大的不同在於，電支可帳戶間移轉，且根據開戶強度的不同，儲值餘額以及收、付款限額至少1萬元起跳，一卡通預計今年中推出電支服務。

一卡通舉例說明，不少父母將給子女的零用金存在一卡通等電子票證內，未來一卡通電支開通後，父母親可用信用卡儲值一卡通電子支付帳戶，同時，一卡通電子帳戶還可與一卡通電票相通，讓父母可以更便利的控管子女零用金。

展望2018年，施勝耀表示，一卡通持續拓展線下的使用場域，擬跨入QR Code掃碼支付，讓攤商、微型商家可以更便捷的使用行動支付，力促2020年電子支付占比達52%。

此外，LINE Pay去年底宣布投資一卡通票證公司，成為主要股東，對於與LINE Pay的合作，施勝耀表示，農曆年後會有較明顯的合作方案推出。1070104