中藥、食材冰五年發霉也不丟　婆婆的冰箱讓她好崩潰

該名網友在臉書《爆怨公社》發文抱怨，表示自己的婆婆覺得東西放進冰箱就不會壞，這幾天剛好婆家的冰箱壞掉，從冰箱拿出了許多中藥材以及干貝、海參、海燕、枸杞、紅棗、龍眼乾等，但「我婆婆竟然從冰箱把這些"魔物" 放到儲物櫃，明明這些東西起碼有五年以上。」原po不滿地說「為什麼不丟！為什麼不丟！為什麼不丟！為什麼不丟！講還不行！還會被罵！」

許多老人家節儉成性，能用的東西常捨不得丟，但如果連發霉、過期的食物都不丟，真的會讓家人很崩潰！近日一名女網友就透露，婆婆認為東西放冰箱就不會壞，因此家中冰箱塞滿了中藥材、食材，其中許多都已放了至少5年，有些更已經發霉、流汁了。她趁婆婆不注意時想清理，但婆婆卻不准她丟，讓她忍不住上網發文抱怨，沒想到網友們卻紛紛表示「你不孤單」！

日前原po趁婆婆不注意時，將其中已經發霉、流汁的東西裝好，交給老公丟棄，但還是被婆婆發現，質問她把東西拿去哪，更要她「給我去拿出來，沒問就給我拿去丟」。原po無奈地寫道「明明海蔘上面都白點，干貝也是白點，妳跟我說那不是發霉…放五年了，我會看不懂什麼是不是發霉嗎？又不是千年靈芝…」也說家裡還有小朋友，姑姑也即將生產，讓她相當擔心這些東西會被誤食。

貼文一出，引來許多網友留言附和「你不孤單！我家也是，我都快崩潰了」、「我媽以前也把冰箱當百寶袋，以為冰進去都不會壞」、「五年還好啦，我媽冰箱裡還有年紀比我大的海馬乾咧」、「我婆婆也一樣，不只冰箱，什麼東西都捨不得丟，把東西塞得到處都是。講也講不聽，真的很無奈」、「我外婆也是，說了都沒用，每次都是趁她出門的時候趕快丟掉」、「不要一次丟太多比較不容易被發現」，更有網友表示，自己的奶奶也會吃過期的冰箱食物，後來因胃癌過世，勸大家「不要貪一時節省，食物是不浪費，但是健康就浪費了」。

