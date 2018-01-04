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同泰去年Q4營收創10季以來新高 法人：仍難獲利

鉅亨網2018/01/04 19:37
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軟板及 IC 載板廠同泰電子 (3321-TW) 今 (4) 日公布去年 12 月營收 2.77 億元，月減 1.34%，年增 15.12%，而去年第 4 季營收 8.11 億元，則創下近 10 個季度以來新高，第 4 季同泰電子在軟板部門雖然呈現獲利，但 IC 載板業務仍然不振，也大幅吃掉軟板廠的獲利，法人評估，同泰在去年第 4 季仍難轉盈餘。

同泰去年第 3 季營收 7.56 億元，毛利率攀升到 9.91%，去年第 3 季軟板業務已轉盈，但 IC 載板廠由於快閃記憶體大缺貨，導致產能產能利用率低於 30%，影響獲利表現，稅後虧損 4981 萬元，單季每股虧損 0.57 元，虧損明顯較去年同期 8518 萬元縮減。同泰去年前 3 季營收 19.82 億元，毛利率 6.32%，稅後虧損 2.05 億元，每股虧損 2.34 元，虧損已較去年同期縮小，毛利率也較去年同期增加 0.11 個百分點。

雖然同泰去年第 4 季營收攀升到 8.11 億元，季增 7.29%，年增 16.97%，但整體仍難有獲利的表現。

同泰在去年第 4 季的業績走揚，主要來自手機軟板業務量增加，同時，產品因反映原料價格的走高而推升報價的上揚，也挹注其在第 4 季的營收表現，創下 10 季以來的新高。

法人估算，在快閃記憶體增產潮之下，今年下半年雖有新產能開出，但可有助同泰載板廠稼動率提升，載板廠可望轉盈。

同泰獲韓廠訂單，將在 2018 年及 2019 年投資 12 億元在江蘇泰州興建新廠，此新廠新產能將在 2019 年第 2 季開出，初期產能為 2 萬平方公尺，每月將增加 1.5-2 億元營收，而今年投資 1.6 億元在泰州廠，先期投資包括取得土地的 8000 萬元及建廠的 8000 萬元。

同泰在江蘇泰州將取得 200 畝基地興建新廠，主要是該公司取得韓廠訂單，將供應其新世代 OLED 面板用高階軟板產品。2019 年第 2 季，同泰泰州廠將先開出第一階段先期 2 萬平方公尺軟板產能，隨後再開 2 萬平方公尺產能。

同泰日 K 線圖

 

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