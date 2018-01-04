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中央社

中國南方暴雪 北方網友：我們情何以堪

中央社2018/01/04 19:44
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者翟思嘉上海4日電）中國大陸南方23省市從2日開始降下大雪，也是中國大陸2018年第一場降雪，南方網友紛紛興奮地在網路貼出雪景圖，東北網友則調侃自己：「讓我們大東北情何以堪」。

綜合大陸媒體報導，中國大陸西北、華北、西南、江南23省市從2日開始降下大雪，範圍達400萬平方公里，部分地區更出現暴雪，積雪深度到達小腿。全大陸受此影響，陸海空交通都不同程度受阻。

河南、湖北、安徽、江蘇等中部地區暴雪。西安、南京等多個機場延誤或關閉，鐵路交通同樣受阻，北京至西安、武漢、邯鄲部分列車停運，上海往北京、重慶列車停運，鄭州14班列車亦停運。京廣、鄭徐、鄭西、西成等部分線路採取限速運行。

受大雪及路面結冰影響，包括河北、山西、江蘇、山東、河南、湖北、安徽、四川、陝西、甘肅、青海、寧夏12省境內，上百條高速公路局部路段封閉。

在安徽合肥，積雪造成巴士站、電纜塌下，市內多個巴士站被雪壓倒，造成1名61歲婦人死亡、20多人受傷。

各地經歷一天兵荒馬亂，中國中央氣象台在今晚6時解除暴雪橙色預警。但4日20時至5日20時，陜西、河南、湖北、安徽、江蘇等地的部分地區仍有小雪或零星小雪，其中，江蘇南部、安徽東南部局地有中到大雪，湖南西北部、貴州東北部部分地區有凍雨或雨夾雪。1070104

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